Quiénes son los tres jugadores de la Selección que fueron desafectados para la doble fecha FIFA

Los futbolistas Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada quedaron desafectados del plantel de la Selección Argentina que enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia y en otros dos amistosos a Burkina Faso y Benín.

"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes", comenzó el comunicado en redes de la Selección.

"El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", aseguró sobre el jugador de Estudiantes de La Plata y de Boca, respectivamente.

Por otro lado, el mediocampista de River, Tobías Andrada, tampoco estará dentro de la nómina: "En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria".

El caso de Flores es una garantía para Boca, ya que el juvenil podría estar más descansado para el choque trascendental del Xeneize por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama.

Palacios también es una piezas importante en Estudiantes de La Plata, quien deberá jugarse el año en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Qué dijo Scaloni en conferencia de prensa sobre el recambio

Scaloni sostuvo: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar".

Y el DT agregó que hay de donde sacar jugadores: "Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados".