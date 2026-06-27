Argentina supera con claridad a Jordania y se encamina al puntaje ideal en el Grupo J

La Selección Argentina se enfrentará a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ya se aseguró el primer puesto y se cruzará con Cabo Verde en la próxima ronda.

La Selección Argentina logró abrir el marcador en el primer tiempo del partido con Jordania con un gran gol de tiro libre de Giovani Lo Celso. El mediocampista hizo su debut en una Copa del Mundo en este encuentro y logró convertir.

¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...



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Lionel Messi observó la jugada atento desde el banco y celebró el tanto de su compañero con una sonrisa en el rostro.

¡DEL GOLAZO DE LO CELSO A LA SONRISA DE MESSI! 🤩🇦🇷



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El segundo tanto llegó a los 29 minutos. Tras tirarse de palomita, Senesi recibió una patada en la cara y el árbitro sancionó penal tras verlo en el VAR.

Lautaro Martínez se hizo cargo del penal y anotó su primer gol mundialista. El Toro lo pateó cruzado, el arquero fue al otro palo y salió a festejar.