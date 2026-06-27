Colombia igualó con Portugal y se quedó con el primer puesto de su grupo

La selección de Colombia igualó sin goles ante la Portugal del inoxidable Cristiano Ronaldo, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y avanzó como primero.

El primer tiempo fue muy parejo, de ida y vuelta, pero con pocas situaciones claras para ambas selecciones. Colombia pudo haber abierto el marcador en los primeros minutos con un remate de Jhon Córdoba, mientras que Portugal tuvo la suya en los pies de Bruno Fernandes, pero los arqueros respondieron muy bien para mantener la igualdad.

Además, el inoxidable Cristiano Ronaldo tuvo la suya con un tiro libre desde muy lejos, pero el remate no complicó al arquero colombiano, Camilo Vargas.

Ya en la segunda mitad, Colombia tuvo el control del juego y estuvo constantemente acechando el área portuguesa, aunque le faltó efectividad en los últimos metros.

Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, pudo haberse quedado con el triunfo sobre el final, ya que Davinson Sánchez anotó de cabeza a los 47 minutos de la segunda mitad, pero el gol finalmente fue anulado por una posición adelantada milimétrica.

De todas maneras, este resultado le alcanzó a la selección de Colombia para finalizar primera en el Grupo K con siete puntos, mientras que Portugal finalizó segunda con cinco unidades.

El rival de Colombia en los 16avos de final será Ghana, mientras que en los cuartos de final podría darse un choque ante la Selección argentina.

La síntesis del partido

Mundial 2026

Grupo K - fecha 3

Colombia 0 - 0 Portugal

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

VAR: Jerome Brisard (Fra)

Colombia: Camilo Vargas; Déiver Machado, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; Luis Díaz, Jhon Córdoba y James Rodríguez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Rubén Dias, Joao Cancelo; Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Joao Neves por Ruben Neves y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 15m. Luis Suárez por Jhon Córdoba y Richard Ríos por Jefferson Lerma (C), 25m. Rafael leao por Joao Félix y Samú Costa por Vitinha (P), 31m. Juan Fernando Quintero por James Rodríguez y Kevin Castaño por Jhon Arias (P), 42m. Daniel Muñoz por Santiago Arias (C) y 45m. Matheus Nunes por Nuno Mendes (P).