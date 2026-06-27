Croacia derrotó a Ghana y le arrebató el segundo puesto

Croacia venció 2-1 a Ghana y le arrebató el segundo puesto del Grupo L, en el encuentro que se disputo en el esatdio Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašić a los 38 del complemento, mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.

En un partido que comenzó con poca agresividad y con especulaciones de un empate ya que a ambos le servía, Croacia tomo la lanza y no se quedó conforme con el tercer puesto que le tocaría en caso de la igualdad.

A los 16 minutos Vlašić tuvo una de las más claras con un disparo cruzado que termino pegando en el palo derecho del arquero ghanés, Benjamin Asare.

Pasaban los minutos y Croacia seguía con los ataques con buenas combinaciones en transición y finalmente a los 30 del primer tiempo un remate rasante bien ajustado de nuevo al palo derecho de Asare, por parte de Sucic abre el marcador para los croatas.

En el complemento Senegal se despertó y empezó a llegar con más frecuencia al área croata, pero sin tanta claridad en las definiciones.

Hasta que desde un tiro libre ejecutado por Ernest Nuamah y Derrick Luckassen empujando la pelota llegó la igualdad que dejaba a los africanos en el segundo puesto parcialmente.

El partido contenía la tensión típica de una definición, que se cortó gracias al gol de Vlašić con la cabeza tras un centro tirado desde un córner como con un guante por parte de Luka Modric.

Finalmente, el partido se terminó con el resultado a favor de Croacia 2-1 ante Ghana, donde se clasificó como segundo con 5 puntos del Grupo L, por debajo de Inglaterra con 7 unidades.

De esta manera los croatas esperan en 16avos de final al 2° de la Zona K, que será entre Colombia y Portugal.

El encuentro se disputará el jueves 2 de julio a las 20:00, en el Toronto Stadium en Canadá.