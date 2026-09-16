Argentina va por la historia ante Corea del Sur en los octavos del Mundial femenino Sub-20

La Selección argentina femenina Sub-20 afrontará este miércoles un partido que puede marcar un hito para el fútbol argentino de la categoría. Desde las 10:00, enfrentará a Corea del Sur por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20 que se disputa en Polonia.

El encuentro tendrá como escenario el Arena Sosnowiec y definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a los cuartos de final. Para Argentina, el compromiso representa además la posibilidad de alcanzar por primera vez una instancia entre los ocho mejores equipos del mundo en esta competencia.

El conjunto nacional llega a esta etapa después de igualar su mejor actuación histórica en el torneo, pero con la posibilidad concreta de establecer un nuevo registro. En su quinta participación mundialista, Argentina volvió a alcanzar los octavos de final, instancia a la que ya había llegado en la edición de Colombia 2024.

La campaña actual, además, dejó otros registros inéditos para el seleccionado, especialmente por la cantidad de victorias obtenidas durante la primera fase.

Un partido por un lugar entre las ocho mejores

El duelo ante Corea del Sur tendrá como principal objetivo deportivo conseguir la clasificación a los cuartos de final. Una victoria permitiría que la Selección argentina femenina Sub-20 avance por primera vez hasta esa instancia en la historia del Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Christian Meloni llega a los octavos después de completar una primera fase en la que consiguió dos triunfos en tres presentaciones. Esas victorias también constituyeron un registro destacado para la historia argentina en la Copa del Mundo, ya que el seleccionado logró sumar la mayor cantidad de triunfos en una misma edición mundialista.

Los resultados conseguidos en esa etapa fueron:

Argentina 8-0 Benín.

Argentina 3-2 México.

Dos victorias en los tres partidos de la primera fase.

La goleada frente a Benín y el triunfo ante México permitieron al equipo nacional avanzar hasta los octavos y quedar nuevamente entre los equipos que continúan en competencia.

La quinta participación mundialista

El recorrido de Argentina en esta edición se inscribe en su quinta participación en un Mundial femenino Sub-20. El seleccionado ya había conseguido alcanzar los octavos de final en Colombia 2024, instancia que ahora vuelve a disputar en Polonia.

La clasificación obtenida en la fase inicial permitió igualar aquella mejor actuación y abrió la posibilidad de avanzar un paso más. El partido de este miércoles ante Corea del Sur será, en ese sentido, determinante para definir si el conjunto argentino consigue establecer una nueva marca histórica.

El objetivo es alcanzar los cuartos de final, una instancia que Argentina busca disputar por primera vez en la competencia.

Annika Paz, protagonista de la primera fase

Entre las figuras destacadas de la competencia aparece la delantera Annika Paz, jugadora del Inter de Milán, quien llega al encuentro ante Corea del Sur como la máxima anotadora del Mundial con cinco goles.

Su producción ofensiva constituye uno de los registros individuales destacados del torneo y acompaña la campaña de un seleccionado argentino que consiguió marcar ocho goles frente a Benín y tres ante México durante la primera fase. La presencia de Paz en lo más alto de la tabla de goleadoras se suma así a los registros colectivos conseguidos por el equipo dirigido por Meloni.

Hora y escenario del encuentro

El partido entre Argentina y Corea del Sur se disputará este miércoles a las 10:00. El escenario será el Arena Sosnowiec de Polonia, donde ambos seleccionados se enfrentarán por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20.

Los principales datos del encuentro son:

Partido: Argentina vs. Corea del Sur.

Argentina vs. Corea del Sur. Competencia: Mundial femenino Sub-20.

Mundial femenino Sub-20. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Día: miércoles.

miércoles. Hora: 10:00.

10:00. Estadio: Arena Sosnowiec.

Arena Sosnowiec. País sede: Polonia.

Polonia. Objetivo argentino: avanzar por primera vez a los cuartos de final.

El ganador del encuentro continuará su recorrido en el Mundial y accederá a los cuartos de final, mientras que para Argentina el partido representa la posibilidad de superar el límite alcanzado hasta ahora en sus participaciones mundialistas.

Cómo ver Argentina vs. Corea del Sur en vivo

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de DSports y la TV Pública, los dos canales que transmitirán el enfrentamiento correspondiente a los octavos de final.

Para los seguidores de la Selección argentina femenina Sub-20, la cita será a las 10:00, con un partido que combina la continuidad del recorrido mundialista con la posibilidad de conseguir un nuevo registro histórico para el seleccionado.

Argentina llega con una campaña que ya dejó marcas importantes: es su quinta participación mundialista, volvió a alcanzar los octavos de final después de haberlo conseguido en Colombia 2024 y obtuvo la mayor cantidad de triunfos en una Copa del Mundo de la categoría, con las victorias 8-0 ante Benín y 3-2 frente a México.

Ahora, el desafío será Corea del Sur, en un encuentro que definirá el acceso a los cuartos de final.

Con Christian Meloni al frente del equipo y Annika Paz, máxima goleadora del Mundial con cinco tantos, como una de las protagonistas destacadas de la competencia, la Selección argentina afrontará desde las 10:00 el partido que puede llevarla, por primera vez, hasta los ocho mejores equipos del mundo en un Mundial femenino Sub-20.