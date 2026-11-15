La escuela Kick Fire representó a Catamarca en un torneo internacional de Tang Soo Do

La escuela Kick Fire de Catamarca tuvo una destacada participación en el torneo internacional de World Tang Soo Do, una competencia que reunió a más de 400 competidores de Chile, Uruguay y distintas provincias de Argentina. También contó con la presencia de maestros de Estados Unidos, Mozambique, Uruguay, Ecuador y Perú.

La delegación catamarqueña consiguió importantes resultados durante las dos jornadas de competencia, con primeros puestos en las categorías de formas, formas con armas y combate.

Los resultados del primer día

Durante la primera jornada, Luciana García obtuvo el primer puesto en combate y el tercer lugar en formas con armas. Por su parte, Ximena Villagra alcanzó dos primeros puestos: en formas y en formas con armas.

En la competencia grupal, el equipo integrado por Martina Aragón, Luján Sanabria y Blas Silva se consagró ganador y obtuvo el primer puesto en formas grupales.

Los podios de la segunda jornada

En el segundo día de competencia, los representantes de Kick Fire volvieron a conseguir resultados destacados:

Mariano Fuentes: tercer puesto en formas con armas.

tercer puesto en formas con armas. Amparo García: tercer puesto en combate.

tercer puesto en combate. Luján Sanabria: segundo puesto en formas de mano vacía.

segundo puesto en formas de mano vacía. Jerónimo Cano: tercer puesto en formas.

tercer puesto en formas. Santino Tadeo Figueroa Eroles: primer puesto en formas con armas.

primer puesto en formas con armas. Luisina Tejeda: primer puesto en formas y segundo en combate.

primer puesto en formas y segundo en combate. Indalesio Aredes: primer puesto en formas y en combate, en la categoría Tiny Tigers.

primer puesto en formas y en combate, en la categoría Tiny Tigers. Martina Aragón: primer puesto en formas, primer puesto en formas con armas y segundo en combate.

primer puesto en formas, primer puesto en formas con armas y segundo en combate. Blas Silva: primer puesto en combate y en formas.

primer puesto en combate y en formas. Francisco Varela Luna: primer puesto en formas y en combate.

Además, la exhibición por escuelas obtuvo el tercer lugar.

Entre los logros de la participación catamarqueña también se destacó la consagración, por primera vez, de una campeona internacional en la categoría damas danes.

Desde la escuela Kick Fire agradecieron especialmente a las familias de los competidores, cuyo acompañamiento hizo posible el viaje y la participación de los chicos.

También expresaron su reconocimiento al intendente de la Capital, Gustavo Saadi; a Eugenio Barros; al concejal Christian Perea y a todas las personas que colaboraron mediante la compra de números de una rifa para que la delegación pudiera representar a Catamarca.

La participación dejó una importante cosecha de podios y reconocimientos para los deportistas catamarqueños en una competencia de alcance internacional.