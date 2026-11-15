La Liga Profesional recibió a Godoy Cruz tras su ascenso: "Bienvenido"

El ascenso de Godoy Cruz a la Primera División tuvo repercusiones en el fútbol argentino. Tras la victoria por 3-1 frente a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, la Liga Profesional le dedicó un mensaje de bienvenida al club mendocino a través de sus redes sociales.

"Bienvenido, Tomba", publicó la cuenta oficial del organismo en X. En el mismo mensaje agregó: "Godoy Cruz ganó la final y ascendió nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino".

El equipo dirigido por Pablo De Muner consiguió el regreso a Primera después de una temporada en la segunda categoría. Los goles de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino sellaron el triunfo en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano, en Córdoba. Marcos Enrique había marcado el descuento para Tristán Suárez.

Con este resultado, Mendoza volverá a tener tres representantes en la máxima categoría del fútbol argentino: Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La campaña de Godoy Cruz en la Primera Nacional

El Tomba terminó como líder de la Zona A con 66 puntos en 36 partidos. Su campaña incluyó 19 victorias, nueve empates y ocho derrotas, con 53 goles a favor y 33 en contra. Esa diferencia de gol le permitió superar a Ferro, que había conseguido la misma cantidad de puntos.

En el plano individual, Martín Pino fue el máximo goleador del equipo durante el campeonato, con 20 tantos. Además, Godoy Cruz llegó a la final con una racha de cuatro victorias y dos empates en sus últimos seis encuentros.

La consagración desató los festejos de los futbolistas y los hinchas que viajaron a Córdoba, mientras que en Mendoza también hubo celebraciones por el regreso del Tomba a Primera.