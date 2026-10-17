Argentinos batió a Banfield y es puntero de la anual junto a Boca

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Banfield por el Torneo Clausura y llegó a la cima de la tabla anual, que comparte con Boca con 54 puntos cada uno.

En un partido disputado por la fecha 13 en el estadio "Florencio Sola", el "Bicho" de la Paternal se impuso por la mínima con gol de Matías Giménez, a los 21 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el elenco dirigido por Nicolás Diez también alcanzó la cima de la Zona A, con 25 puntos. Rosario Central (22), podría alcanzarlo esta noche si le gana su partido a Atlético de Tucumán en condición de visitante.

Lo mismo sucede con Belgrano, que también tiene 22 unidades y debe jugar contra River el domingo en el estadio "Mario Alberto Kempes".

Por el lado de Banfield, se quedó con 13 puntos y está lejos de la zona de playoffs, a falta de tres fechas para el final. El último en clasificar es Independiente Rivadavia, con 18 unidades y un partido menos.

Precisamente la "Lepra" mendocina es el otro equipo que tiene chances de ganar la tabla anual, ya que acumula 52 unidades y, en caso de ganarle a Tigre, volverá a quedar puntero por encima del "Bicho" y el "Xeneize".

En la próxima fecha, Argentinos chocará precisamente contra el elenco mendocino, en un duelo de trascendental importancia para la lucha por la cima.