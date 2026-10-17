Lanús venció a Platense y sacó a River de la pelea por los playoffs

Lanús venció a Platense, con lo justo, por 1-0 en el marco de la decimotercera fecha en la Zona A del Torneo Clausura, donde logró posicionarse, momentáneamente, en la tabla anual y desplazar a River de la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El gol del triunfo "Granate" en el duelo disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, fue del delantero paraguayo Allan Wlk tras una buena jugada colectiva por la izquierda, desde donde recibió un centro raso en el área del defensor Sasha Marcich.

El encuentro se inició pasada las 17:30 en el estadio Ciudad de Vicente López con el arquero local, Juan Pablo Cozzani, quedándose, en dos tiempos, con un centro desde tres cuartos de cancha.

A los 14, Lanús volvió a atacar de la mano de Eduardo "Toto" Salvio, que capturó un mal control del defensor Tomás Silva en el área "calamar" para castigar de zurda con un remate que se fue desviado por muy poco.

Posteriormente, el delantero chileno Matías Sepúlveda tuvo una más clara con un remate de primera en el área, pero que terminó siendo por arriba del travesaño, aunque el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino siguió conectando pases en zona rival; en la siguiente, con "Toto" Salvio que la abrió para Marcich sobre la izquierda, que realizó un busca pie que encontró el de Wlk para abrir y sellar el marcador con el único tanto del partido.

En el complemento, Platense inteto por ambas bandas igual el marcador, pero con un Nahuel Losada que se agrando de visitante, no pudo conseguirlo dejando el duelo a favor de la visita.

Estos tres puntos que sumó el "Granate" le permiten posicionarse con 23, en el cuarto lugar de la Zona A del Torneo Clausura; a su vez, desplaza a River del noveno puesto en la tabla anual, momentáneamente, ya que el "Millonario" tiene que disputar su partido y solo tiene una unidad de diferencia.

En el caso del "Calamar" quedará sin oportunidades para ingresar a los play off debido a que tiene 6 unidades de diferencia con el octavo -Newell's- que aún debe jugar su encuentro de la vigente fecha, al igual que 4 clubes más que están por delante del equipo dirigido por Martín Palermo.

En la próxima fecha, Lanús deberá visitar a su clásico rival, Banfield, en el Florencio Sola, el sábado 24 de octubre, a partir de las 14:45; por su lado, Platense tendrá que medirse ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza el siguiente viernes, desde las 18:30.