Argentinos goleó a Estudiantes de Río Cuarto y se subió a la cima de la tabla anual

Argentinos Juniors goleó por 3 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Diego Armando Maradona, cerró la segunda fecha del Torneo Clausura con puntaje ideal y confirmó el gran inicio del ciclo de Nicolás Diez.

Con los goles de Gastón Verón a los 30 minutos del primer tiempo, Matías Giménez Rojas a los 25 del segundo y Hernán López Muñoz a los 43, Argentinos pasó por encima del equipo cordobés y se encamina como uno de los candidatos en el campeonato.

Después del triunfo conseguido en Junín en el debut, el "Bicho" volvió a imponerse con autoridad y lidera con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que el conjunto cordobés, que venía de superar a Tigre, mostró una preocupante fragilidad defensiva.

Según el análisis de la Agencia Noticias Argentinas, el equipo de La Paternal dominó desde el comienzo con Alan Lescano como eje del juego y una propuesta ofensiva que desbordó constantemente a la visita.

Adrián Bruera evitó la apertura del marcador con varias intervenciones, pero terminó siendo protagonista negativo cuando dio un rebote tras un remate lejano de Coronel que Gonzalo Verón aprovechó para convertir el 1 a 0.

Antes del descanso, Álvarez estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo que pegó en el travesaño, mientras que Estudiantes apenas respondió con una ocasión de Quiroga.

En el complemento, Argentinos mantuvo el control absoluto del encuentro. Verón volvió a inquietar con un cabezazo que se estrelló en el palo, mientras que la única oportunidad clara de Estudiantes llegó a través de Bajamich, aunque su definición fue controlada sin inconvenientes por Cortés.

La diferencia terminó de reflejarse en el marcador cuando Molina desbordó a Quiroga y envió un centro que Matías Giménez Rojas transformó en el 2 a 0.

El delantero, que regresó recientemente tras superar una dura lesión, celebró entre lágrimas y recibió una ovación del público.

Sobre el cierre, luego de una larga secuencia de pases, Hernán López Muñoz marcó el tercero. El tanto fue revisado por el VAR antes de ser convalidado y selló una contundente victoria del Bicho.