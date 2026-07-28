Arranca la segunda fecha del Clausura: la agenda y por qué Boca postergó su partido

Luego de un inicio de semestre marcado por resultados sorpresivos y varios batacazos, este martes comenzará a disputarse la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada que tendrá un cronograma reducido debido a la participación de tres equipos argentinos en los repechajes de la Copa Sudamericana.

La programación estará condicionada por los compromisos internacionales de Boca, Tigre y Lanús, cuyos encuentros correspondientes al campeonato local fueron postergados para la semana siguiente. Mientras tanto, el resto de los equipos afrontará una fecha que puede comenzar a marcar tendencias en el certamen.

Entre los principales atractivos aparecen la necesidad de River Plate de conseguir su primera victoria, el objetivo de San Lorenzo de recuperarse tras la derrota del debut y la intención de Racing e Independiente de mantener el buen rendimiento que mostraron en la primera jornada.

San Lorenzo y Banfield abren la segunda fecha

La actividad comenzará con dos encuentros en simultáneo. Por un lado, San Lorenzo recibirá a Gimnasia de Mendoza por la Zona A desde las 19.00, en un partido que será televisado por ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito llega con la necesidad de reaccionar luego de haber perdido en su presentación frente a Lanús, por lo que intentará sumar sus primeros tres puntos del campeonato. En paralelo, por la Zona B, Banfield enfrentará a Sarmiento, también desde las 19.00, con transmisión de TNT Sports.

La jornada del martes se completará con otros dos encuentros. Argentinos recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Rosario Central será local frente a Racing, ambos desde las 21.15.

Para la "Academia", el compromiso representa una buena oportunidad para ratificar el triunfo conseguido en la fecha inicial y mantenerse entre los protagonistas del certamen.

River intentará dejar atrás un comienzo complicado

Uno de los equipos que afrontará la segunda fecha con mayores obligaciones será River Plate. El conjunto de Núñez sufrió una inesperada derrota como local frente a Barracas Central en el estadio Monumental durante la primera jornada del Torneo Clausura.

A ese traspié se suma la reciente eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, resultados que incrementan la necesidad de obtener una rápida recuperación. El equipo visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles desde las 19.15, con el objetivo de mejorar su rendimiento y conseguir la primera victoria del semestre.

La programación del miércoles también incluirá los encuentros entre:

Barracas Central - Aldosivi .

. Defensa y Justicia - Deportivo Riestra .

. Instituto - Platense.

Racing e Independiente quieren sostener el buen arranque

Los dos clubes de Avellaneda comenzaron el Torneo Clausura con victorias y buscarán extender ese buen momento durante la segunda fecha. Racing tendrá una exigente visita a Rosario Central, en un partido previsto para este martes desde las 21.15.

Por su parte, Independiente será local frente a Newell's el jueves a partir de las 21.15, con la intención de continuar por la senda del triunfo y mantenerse entre los equipos que iniciaron el campeonato con puntaje ideal. La programación del jueves también contempla otros compromisos importantes:

Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán .

. Talleres - Vélez .

. Central Córdoba - Atlético Tucumán, en el único encuentro interzonal de la fecha.

Por qué Boca no jugará esta semana

Una de las principales particularidades de la segunda jornada será la ausencia de Boca Juniors. El club decidió postergar su encuentro frente a Estudiantes debido al compromiso que deberá afrontar este jueves en Chile, donde enfrentará a O'Higgins para definir el repechaje correspondiente a la Copa Sudamericana.

La misma situación alcanza a Tigre y Lanús, que también disputarán encuentros decisivos por el certamen continental y, en consecuencia, aplazaron sus respectivos partidos del Torneo Clausura.

Los partidos postergados ya tienen fecha

La organización del campeonato ya confirmó cuándo se disputarán los encuentros que fueron reprogramados. El calendario establece lo siguiente:

Miércoles 5 de agosto

19.00: Boca - Estudiantes (Zona A) - TNT Sports.

Boca - Estudiantes (Zona A) - TNT Sports. 21.15: Tigre - Belgrano (Zona B) - ESPN Premium.

Jueves 6 de agosto

19.00: Unión - Lanús (Zona A) - TNT Sports.

Agenda completa de la segunda fecha

La programación oficial del Torneo Clausura 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Martes 28 de julio

19.00: San Lorenzo - Gimnasia (Mendoza) (Zona A) - ESPN Premium.

San Lorenzo - Gimnasia (Mendoza) (Zona A) - ESPN Premium. 19.00: Banfield - Sarmiento (Zona B) - TNT Sports.

Banfield - Sarmiento (Zona B) - TNT Sports. 21.15: Argentinos - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) - ESPN Premium.

Argentinos - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) - ESPN Premium. 21.15: Rosario Central - Racing (Zona B) - TNT Sports.

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central - Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium.

Barracas Central - Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium. 17.00: Defensa y Justicia - Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports.

Defensa y Justicia - Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports. 19.15: Gimnasia - River (Zona B) - ESPN Premium.

Gimnasia - River (Zona B) - ESPN Premium. 21.30: Instituto - Platense (Zona A) - TNT Sports.

Jueves 30 de julio

19.00: Independiente Rivadavia (Mendoza) - Huracán (Zona B) - TNT Sports.

Independiente Rivadavia (Mendoza) - Huracán (Zona B) - TNT Sports. 19.00: Talleres - Vélez (Zona A) - ESPN Premium.

Talleres - Vélez (Zona A) - ESPN Premium. 21.15: Independiente - Newell's (Zona A) - ESPN Premium.

Independiente - Newell's (Zona A) - ESPN Premium. 21.15: Central Córdoba - Atlético Tucumán (Interzonal) - TNT Sports.

Además de confirmar horarios y televisación, la organización designó los equipos arbitrales para cada uno de los encuentros, incluyendo árbitros principales, asistentes, cuarto árbitro, VAR y AVAR.

Con una agenda distribuida entre martes, miércoles y jueves, la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 pondrá nuevamente en acción a gran parte de los equipos de la Primera División, mientras que Boca, Tigre y Lanús deberán esperar hasta la primera semana de agosto para ponerse al día con el calendario debido a sus compromisos en la Copa Sudamericana.