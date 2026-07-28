Tigre se quedó con el global frente a Nacional y avanzó a los octavos de la Sudamericana

Tigre perdió en la vuelta contra Nacional de Uruguay, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a la victoria por 3-0 en la ida; el próximo rival será Montevideo City Torque.

El encuentro lo comenzó perdiendo con tantos de los delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, mientras que Santiago López marcó el gol del descuento, que dejó el global en 4-2 para el "Matador".

El encuentro se inclinaba a favor de Tigre debido a la goleada realizada por 3 a 0 en el partido de Ida en Uruguay con goles de Jail Elias, Ignacio "Nacho" Russo y Elías Cabrera que en la previa, permitían pensar que el equipo dirigido por Diego Dabove no tendría sobresaltos para clasificarse a la siguiente instancia.

Pero a los 10 minutos de comenzar el partido, Nacional se encontró con el pase errado hacia atrás por parte de "El Pity" Martínez que asistió a Gómez y convirtiendo un golazo tras un remate cruzado.

Minutos más tarde, el "Bolso" seguía atacando con llegadas claras donde hasta "Nacho" Russo delantero tapo un cabezazo y a los 31 Maximiliano Silvera convertía el 2-0 para Nacional, poniéndose a un solo tanto del empate para llevarlo a los penales.

En el complemento el local no se quedó con la ventaja de un tanto que tenía por el primer partido, comenzó a atacar: a los 20 del segundo tiempo le anularon un gol a Santiago López por posición adelantada y 2 minutos más tarde se erró un mano a mano que paso cerca del palo.

Eso no sería todo, porque en el último tramo del partido el mismo "Santi" López convirtió el tanto que selló el boleto a los octavos de final para el equipo de Victoria.

El próximo desafió que deberá sortear el "Matador" será ante otro uruguayo, el Montevideo City Torque el 12 de agosto.

En el campeonato se medirá ante Racing de Avellaneda este sábado 1° del próximo mes, en condición de visitante en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.