Argentinos Juniors y Belgrano quedaron a mano en La Paternal

Argentinos Juniors intentó, pero no pudo romper el cero ante Belgrano como local en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

Ambos elencos crecieron en el segundo tiempo, generaron ocasiones de peligro, pero no lograron abrir el marcador y se repartieron puntos en La Paternal.

Tras una deslucida primera mitad en la que el "Bicho" fue levemente superior, Alan Lescano tuvo la ocasión más clara para abrir el marcador a los 42 minutos con un remate que se estrelló en el palo.

A los 7' del complemento, Erik Godoy se estiró para conectar un centro desde la derecha, pero el remate se fue apenas por encima del travesaño.

En la segunda mitad, los comandados por Nicolás Diez crecieron considerablemente y estuvieron cerca de adelantarse en el encuentro. Diego Porcel había anotado el 1-0, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego del propio delantero.

Más adelante, Lautaro Giaccone apareció sin oposición por el sector izquierdo del área rival y conectó un centro desde la derecha de Leandro Lozano, pero no rematar con precisión y el balón se fue desviado.

No obstante, el marcador no sufrió modificaciones y ambos conjuntos se repartieron puntos en La Paternal. De esta manera, los dos equipos acumulan dos empates y un triunfo en la Zona B del certamen.