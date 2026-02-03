Defensa y Justicia y Estudiantes no se sacaron ventaja en Florencio Varela

Estudiantes de La Plata aguantó en inferioridad numérica y rescató un empate sin goles ante Defensa y Justicia como visitante en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

El arquero del "Pincha" Fabricio Iacovich se vistió de héroe para mantener la igualdad en el marcador tras tapar un penal ejecutado por Ruben Botta.

En una primera mitad pareja, sin demasiadas ocasiones de peligro para ninguno de los equipos, Estudiantes sufrió la expulsión de Santiago Núñez a los 34 minutos, quien ya contaba con amarilla desde los 10', luego de cortar con infracción un avance prometedor del "Halcón" en los pies de Abiel Osorio.

De esta manera y con inferioridad numérica en el terreno de juego, los comandados por Eduardo Domínguez debieron replegarse para cerrar los espacios y evitar que los locales se adelanten en el encuentro.

En los primeros instantes del complemento, Fabricio Iacovich fue el salvador del elenco platense ante un remate a quemarropa de Juan Miritello, que se encontraba solo frente al guardameta rival tras un pase de Ayrton Portillo.

A los diez minutos, nuevamente fue el guardavallas del "León" quien se agigantó bajo los tres palos para intervenir en dos disparos de Defensa y Justicia por medio de Ruben Botta y Juan Gutiérrez.

Más adelante, Fabricio Pérez se llevó por delante a Ayrton Portillo dentro del área y el árbitro Ariel Penel, a instancias de VAR, sancionó la pena máxima a favor del conjunto comandado por Mariano Soso.

El encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos fue Ruben Botta, pero se encontró con la presencia de Iacovich, quien se arrojó hacia su derecha para contener el disparo y volver a mantener el cero.

De esta manera, el marcador no sufrió modificaciones y Estudiantes de La Plata logró sumar un punto en un partido que se lo volvió adverso desde la primera mitad tras la expulsión de Núñez en la etapa inicial.