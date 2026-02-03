Los Pumas con hoja de ruta definida: se confirmó el fixture para la fase de grupos del Mundial

La expectativa por la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 ha cobrado una nueva dimensión para el deporte nacional. World Rugby ha revelado oficialmente el fixture de la fase de grupos, permitiendo que Los Pumas comiencen a trazar su estrategia logística y deportiva. Bajo la conducción técnica de Felipe Contepomi, el seleccionado nacional integrará el Grupo C, una zona que exigirá máxima concentración para asegurar el pase a la siguiente ronda en un certamen que promete ser histórico por su expansión y cambios estructurales.

El camino de Los Pumas: sedes y horarios

El debut argentino está marcado en el calendario para el lunes 4 de octubre. En esa jornada, Los Pumas se enfrentarán a Canadá en el imponente Brisbane Stadium de la ciudad de Brisbane. El encuentro está programado para las 5:45 (hora argentina), lo que obligará a los fanáticos locales a un madrugón para acompañar el inicio de la campaña mundialista.

Tras el debut, el equipo se trasladará a Melbourne para su segundo compromiso. El domingo 10 de octubre, Argentina se medirá ante España en el Docklands Stadium. Este partido presenta un horario particular para los televidentes en Argentina, ya que se disputará a las 1:15 de la madrugada.

El cierre de la fase inicial, que se perfila como el duelo más físico y estratégico de la zona, será frente a Fiji. El partido tendrá lugar el viernes 15 de octubre a las 23:45 (hora argentina), lo que representa la madrugada del sábado 16 en territorio australiano. La sede elegida para este choque trascendental es el Adelaide Oval, en la ciudad de Adelaida. Este encuentro es señalado por los analistas como determinante para definir no solo la clasificación, sino las posiciones finales dentro del grupo.

La Copa del Mundo Australia 2027, que se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre, introduce cambios significativos en su competencia. Por primera vez, participarán 24 seleccionados, los cuales han sido distribuidos en seis grupos de cuatro equipos cada uno.

La gran novedad reglamentaria es la inclusión de los octavos de final. A esta instancia accederán:

Los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos.

Los cuatro mejores terceros de la tabla general de la fase inicial.

Este cambio en la estructura del torneo amplía el margen de error para los equipos, pero también intensifica la importancia de cada punto obtenido, ya que el camino hacia la final ya se encuentra trazado según el rendimiento en esta primera etapa.

El mapa del Mundial: los seis grupos

La conformación de las zonas para esta cita mundialista refleja la expansión del rugby global, integrando naciones de diversos continentes:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

El cuadro hacia la gloria

Una vez superada la fase de grupos, el esquema de competencia de los octavos de final ya está definido por la organización. Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros clasificados. Por su parte, los líderes de los Grupos E y F tendrán como rivales a los segundos de los Grupos D y B, respectivamente.

En un cruce que podría involucrar directamente a Los Pumas dependiendo de su rendimiento, los segundos de los Grupos A y C deberán medirse ante los segundos de los Grupos E y F. Con este panorama, el seleccionado argentino ya conoce los desafíos geográficos y deportivos que deberá sortear en Oceanía para mantener vivo el sueño de alcanzar la cima del rugby mundial.