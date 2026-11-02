"Superclásico con superescándalo": la prensa internacional apuntó contra el arbitraje

La victoria de Boca Juniors ante River Plate no pasó inadvertida fuera de la Argentina. El 1-0 conseguido en la Bombonera, con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, tuvo una amplia repercusión en distintos medios internacionales, que coincidieron en destacar el clima de tensión que rodeó al encuentro y las polémicas decisiones arbitrales que marcaron su desarrollo.

El Superclásico estuvo atravesado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta, durante el primer tiempo, y Gonzalo Montiel, en el complemento. River terminó el partido con nueve jugadores, en un escenario que intensificó las protestas del conjunto visitante contra el arbitraje de Nicolás Ramírez y las intervenciones del VAR.

La trascendencia del resultado no se limitó al triunfo deportivo de Boca. La prensa extranjera también puso el foco en las consecuencias que puede tener el partido para la definición de la temporada, especialmente por la posición que alcanzó el Xeneize en la tabla anual y las dificultades que enfrenta River para acceder a la Copa Libertadores 2027 por esa vía.

Las crónicas internacionales reflejaron, con distintos enfoques, un partido en el que la victoria de Boca quedó estrechamente vinculada con las controversias arbitrales y el desenlace disciplinario que condicionó al equipo de Núñez.

España: "¡Superclásico con superescándalo!"

En España, el diario AS eligió un título contundente para describir el encuentro: "¡Superclásico con superescándalo!". La publicación destacó que Boca consiguió su tercer triunfo consecutivo ante River y centró su cobertura en las dos tarjetas rojas que recibió el equipo visitante.

El medio también hizo referencia al enojo con el que terminó el Millonario, que cuestionó las decisiones arbitrales durante el desarrollo del partido. Las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel aparecieron como los principales elementos que explicaron el clima de tensión que se vivió en la Bombonera.

Por su parte, Mundo Deportivo tituló: "Boca ganó el Superclásico de las polémicas y quedó a un paso del título". En su análisis, el diario español consideró que el Xeneize se impuso sin brillar, pero consiguió aprovechar la ventaja numérica que tuvo durante casi todo el encuentro. La crónica también remarcó las quejas de River por las decisiones de Nicolás Ramírez y la intervención del VAR.

De esta manera, ambos medios españoles coincidieron en presentar el triunfo de Boca como un resultado atravesado por las controversias, aunque destacaron la importancia de la victoria para las aspiraciones deportivas del conjunto local.

Estados Unidos: un clásico "friccionado" y las críticas al VAR

En Estados Unidos, Los Angeles Times describió el partido como un clásico "friccionado", en referencia al desarrollo intenso y a las situaciones que marcaron el enfrentamiento entre Boca y River.

El periódico también resaltó la posición que alcanzó el Xeneize tras la victoria. Con el resultado obtenido en la Bombonera, Boca quedó a una victoria de asegurarse el primer puesto de la tabla anual, un objetivo que adquirió relevancia en el análisis de la prensa extranjera.

La cobertura del medio estadounidense incluyó además las críticas de Leonardo Ponzio al arbitraje y al uso del VAR. Las declaraciones se sumaron a las protestas que se produjeron luego de las expulsiones y a la discusión sobre las decisiones tomadas por Nicolás Ramírez.

El enfoque de Los Angeles Times vinculó así el resultado deportivo con las repercusiones arbitrales y la incidencia que puede tener el triunfo en la definición de la temporada.

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Brasil: el mensaje de D'Onofrio y las dos expulsiones

La repercusión también llegó a Brasil, donde el portal UOL publicó el título: "Boca gana un clásico polémico; un expresidente de River habla de árbitros ladrones". La publicación hizo referencia a las dos expulsiones que sufrió River durante el encuentro y destacó el duro mensaje de Rodolfo D'Onofrio, expresidente del club de Núñez, contra los árbitros.

El planteo de D'Onofrio se incorporó a la cobertura internacional como una de las expresiones más fuertes del malestar generado por el arbitraje. Las decisiones de Nicolás Ramírez y las intervenciones del VAR quedaron en el centro de la discusión tras un partido que River terminó con nueve futbolistas.

El medio brasileño reflejó de este modo una de las principales dimensiones del Superclásico: la controversia que acompañó al triunfo de Boca y que continuó más allá del resultado final.

Paraguay: el triunfo de Boca, el liderazgo y la fiesta en la Bombonera

En Paraguay, ABC Color puso el foco en la victoria de Boca, su posición de liderazgo y la celebración que se vivió en la Bombonera. La crónica destacó el cabezazo de Lautaro Di Lollo, que permitió al Xeneize quedarse con el triunfo por 1-0, y también hizo referencia a las dos expulsiones que condicionaron a River durante el partido.

El medio paraguayo combinó la descripción del resultado con las consecuencias deportivas del encuentro y el clima que se generó en el estadio. La victoria de Boca, las tarjetas rojas y la fiesta de los hinchas fueron los principales elementos de su cobertura.

Así, la repercusión en Paraguay también reflejó la importancia del Superclásico como uno de los encuentros de mayor trascendencia del fútbol argentino, tanto por el resultado como por las circunstancias que rodearon su desarrollo.

La tabla anual, un factor determinante en la repercusión internacional

Más allá de las polémicas arbitrales, los medios extranjeros también destacaron las consecuencias que tuvo el triunfo para la tabla anual. Con la victoria, Boca llegó a 60 puntos y quedó en una posición inmejorable para terminar en lo más alto de esa clasificación. El Xeneize necesita ganar en la próxima fecha para asegurarse el objetivo, una situación que fue resaltada en las distintas crónicas internacionales.

River, por su parte, quedó en el octavo puesto de la tabla anual, con 52 unidades, y ya no tiene posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027 por esa vía.

La diferencia entre ambos equipos en esa clasificación se convirtió en otro de los aspectos relevantes del análisis posterior al partido. Mientras Boca quedó a un paso de asegurarse el primer lugar, River perdió la posibilidad de alcanzar uno de los objetivos que se encontraba en disputa a través de la tabla anual.

Los datos centrales de la definición son:

Boca: 60 puntos en la tabla anual.

River: 52 unidades y octavo puesto.

Objetivo de Boca: asegurarse el primer lugar con una victoria en la próxima fecha.

Situación de River: sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027 por esa vía.