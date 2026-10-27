Argentinos Juniors le ganó a Independiente Rivadavia y puso al rojo vivo la tabla anual

Argentinos Juniors golpeó en el momento justo para llevarse un partido muy parejo en el que recibió a Independiente Rivadavia y ganarle por 1-0, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del partido disputado en el estadio Diego Armando Maradona llegó a los 22 minutos de la segunda parte, con un remate lejano del lateral Sebastián Prieto.

El triunfo asegura la clasificación del "Bicho" a los octavos de final del torneo y lo hace compartir la punta de la zona B y de la tabla anual, con 28 y 57 puntos y empatado con Rosario Central y Boca, aunque en ambos casos se ubica como escolta por diferencia de gol.

Por su parte, el elenco que dirige Alfredo Berti es noveno en el grupo, con 18 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez visitarán a Atlético Tucumán, el lunes 2° de noviembre a las 21:15, mientras que la "Lepra" mendocina recibirá a Banfield en simultáneo.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos de la primera parte, con un control de pecho y remate desde el borde del área de Nicolás Oroz, que el arquero Nicolás Bolcato atajó sobre su palo izquierdo.

Seis minutos después llegó la visita, mediante un remate esquinado de Matías Fernández que se fue cerca del segundo poste, a media altura.

Pasaron 28 minutos de la primera parte para que haya una nueva jugada de peligro, cuando una volea desde el costado derecho del área de Alex Vigo le quedó cerca al arquero Brayan Cortés, que pudo contener.

Luego de un buen remate desde afuera de Gastón Verón, que tomó efecto pero no sorprendió a Bolcato, Facundo Carrizo conectó con el empeine de la pierna zurda desde adentro del área con un tiro que buscaba gol, pero fue bloqueado por Alejo Osella.

La primera llegada del complemento fue del equipo de Nicolás Diez, con un remate bajo al primer palo de Gastón Verón, que no fue ajustado contra el poste y quedó en las manos de Bolcato.

Argentinos Juniors abrió el marcador a los 22 minutos de la segunda parte, con un zurdazo cruzado y muy lejano del lateral Sebastián Prieto, cuyo pique descolocó a Bolcato y se metió por el rincón.

En 33 minutos, un centro desde la derecha al segundo palo fue bajado dentro del área para la aparición del mediocampista Leonel Bucca, cuyo remate se fue por encima del travesaño.