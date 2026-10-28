Profundo pesar: murió a los 74 años Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, a los 74 años, en Pujato, la localidad santafesina donde residía junto a su marido. La noticia se conoció este miércoles y fue confirmada a TN por allegados a la familia del entrenador de la Selección argentina.

La pérdida generó tristeza en el pueblo natal del director técnico, donde transcurrió parte de la historia familiar de los Scaloni y donde Eulalia desarrolló su vida junto a su esposo y sus hijos. Según trascendió, el entrenador se encontraba viajando rumbo a Pujato para despedir los restos de su madre durante una ceremonia íntima.

La muerte de Eulalia vuelve a poner en primer plano el vínculo entre el entrenador y su familia, especialmente por la preocupación que había expresado públicamente en distintas oportunidades por el estado de salud de su mamá. Durante los últimos años, esa situación personal había acompañado a Scaloni incluso en momentos importantes de su carrera al frente del seleccionado nacional.

Marzetti fue una figura importante en la vida del entrenador y también tuvo una trayectoria en su comunidad. En Pujato se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y, junto a su marido, crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Esta última es conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes. La historia familiar de Eulalia estuvo vinculada tanto a su vida en Pujato como a los lazos que construyó con sus hijos, quienes desarrollaron sus propios caminos personales y profesionales.

Una enfermedad de cinco años

La mamá de Scaloni llevaba alrededor de cinco años enferma, una situación que el entrenador llegó a compartir públicamente cuando atravesaba uno de los períodos más importantes de su carrera deportiva. Sus declaraciones permitieron conocer la dimensión personal de una preocupación que convivía con las responsabilidades de dirigir a la Selección argentina.

En octubre de 2021, después del triunfo del equipo nacional frente a Perú por las Eliminatorias, Scaloni habló sobre el difícil momento familiar que estaba atravesando. En aquella conferencia de prensa reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos mientras la salud de su madre continuaba siendo motivo de preocupación.

"No estoy para pensar en el Mundial", expresó entonces el entrenador, cuando todavía faltaba más de un año para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La frase reflejó el impacto que tenía la enfermedad de Eulalia en su vida cotidiana. Aunque Scaloni estaba al frente de la Selección argentina y debía afrontar compromisos deportivos de máxima exigencia, sus propias palabras mostraban que la situación de su mamá ocupaba un lugar central en sus preocupaciones.

Aquel testimonio quedó asociado a una etapa en la que el seleccionado transitaba su camino hacia el Mundial y el entrenador debía equilibrar las obligaciones profesionales con una realidad familiar compleja. La enfermedad de su madre era una preocupación sostenida en el tiempo y no una situación circunstancial.

Los padres de Scaloni

El emotivo mensaje durante la Copa América de 2021

La preocupación por la salud de Eulalia también había estado presente durante la Copa América de 2021, cuando la Selección argentina se consagró campeona tras vencer a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná.

Después de aquel triunfo, Scaloni dedicó unas palabras especialmente emotivas a su mamá. En medio de la alegría por el título, el director técnico hizo referencia al difícil momento que ella atravesaba y expresó públicamente su deseo de dedicarle la conquista.

"Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", manifestó entonces.

El mensaje mostró que, incluso en una instancia deportiva de enorme significado para el seleccionado, la situación de Eulalia seguía presente para el entrenador. La consagración frente a Brasil estuvo acompañada por esa referencia íntima, en la que Scaloni puso en palabras la preocupación por la salud de su madre.

Sus declaraciones de 2021 y las realizadas meses después, cuando reconoció que no estaba en condiciones de pensar en el Mundial, permiten reconstruir parte del recorrido personal que acompañó a la familia durante la enfermedad de Marzetti. La pérdida de Eulalia vuelve a traer a la memoria aquellas expresiones públicas, en las que el entrenador había compartido con los medios y con los seguidores de la Selección argentina una parte de su vida privada.

Eulalia Marzetti, una mujer vinculada a la historia de Pujato

Además de ser la madre del entrenador, Eulalia tuvo una trayectoria en la localidad santafesina donde vivió junto a su marido. Su desempeño como jueza de paz de la Municipalidad formó parte de su recorrido en la comunidad.

Junto a su esposo crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La familia construyó su historia en Pujato, mientras cada uno de sus integrantes desarrolló su propio camino. Corina, por su parte, se hizo conocida en Rosario a través de su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, en Funes.

La muerte de Eulalia representa una pérdida para su familia y para el entorno de la localidad en la que residía. La noticia generó tristeza en Pujato, el pueblo natal de Scaloni, y motivó que el entrenador emprendiera el viaje para acompañar a sus seres queridos y despedir a su madre en una ceremonia íntima.

La historia personal de Marzetti también está ligada a generaciones anteriores, cuyas raíces familiares se remontan a distintas localidades de Italia y a la posterior llegada de sus antepasados a la Argentina.