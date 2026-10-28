La Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes como finalista

Estudiantes de La Plata recibió una resolución clave para sus aspiraciones en la Copa Libertadores 2026. La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó íntegramente la presentación realizada por Flamengo, que cuestionaba la participación de Marcos Rojo en el partido de vuelta de las semifinales por una presunta alineación indebida.

La decisión ratifica, por el momento, la clasificación del conjunto argentino a la final del certamen continental, conseguida después de superar la serie dentro del campo de juego. De esta manera, el organismo sudamericano desestimó los argumentos planteados por la institución brasileña y confirmó que Estudiantes conserva su lugar en la definición.

El pronunciamiento también incluyó el rechazo del pedido de medidas cautelares que había presentado Flamengo. Con esa solicitud, el club de Río de Janeiro pretendía impedir que se consolidara la clasificación del equipo platense mientras se analizaba la situación reglamentaria del defensor.

La resolución representa un respaldo a la continuidad de Estudiantes en la competencia y despeja, al menos en esta instancia, la incertidumbre generada por la protesta brasileña. Sin embargo, el caso todavía no está completamente cerrado, ya que Flamengo cuenta con un plazo de siete días para apelar la decisión de la Comisión Disciplinaria.

Por ahora, el conjunto argentino mantiene su condición de finalista y puede continuar con la preparación deportiva prevista para disputar el título continental. La posibilidad de una nueva presentación de Flamengo constituye el único capítulo pendiente señalado en el proceso, a la espera de que el club brasileño defina si utilizará el recurso disponible.

El origen fue por la inscripción de Marcos Rojo

El conflicto se originó con la incorporación de Marcos Rojo a Estudiantes, procedente de Racing, para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores. La llegada del defensor generó una dificultad reglamentaria porque el mercado de pases ya se encontraba cerrado y la Conmebol no había autorizado inicialmente su inscripción.

Ante esa situación, el futbolista intentó conseguir la habilitación necesaria después de una reunión con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, las gestiones no permitieron que pudiera participar del partido de ida de la semifinal, por lo que su lugar fue ocupado por Ramiro Funes Mori.

La imposibilidad inicial de utilizar a Rojo abrió una disputa sobre las condiciones en las que podía incorporarse al equipo para disputar la siguiente instancia del torneo. Estudiantes buscó una vía para obtener la autorización correspondiente y recurrir a los mecanismos disponibles para defender su posición.

El caso adquirió mayor relevancia por tratarse de una semifinal de la principal competencia continental de clubes. La habilitación del defensor podía incidir directamente en la composición del equipo para el encuentro de vuelta y, posteriormente, en los cuestionamientos que Flamengo formuló sobre la validez de su participación.

La discusión dejó de limitarse a una cuestión deportiva y pasó al terreno reglamentario. La controversia quedó centrada en la autorización para inscribir a Rojo y en la posibilidad de que su presencia en el partido de vuelta fuera considerada irregular por el club brasileño.

La intervención del TAS permitió habilitar al defensor

Frente a la negativa inicial de la Conmebol, Estudiantes recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para obtener una resolución que le permitiera contar con el defensor en la revancha de las semifinales. El tribunal falló a favor del equipo argentino y habilitó a Rojo para disputar el partido de vuelta. Esa decisión permitió que el futbolista quedara disponible para el encuentro, aunque posteriormente se convirtió en el centro de la protesta presentada por Flamengo.

La intervención del TAS resultó determinante en el desarrollo del conflicto, ya que proporcionó a Estudiantes la autorización que no había conseguido inicialmente ante el organismo sudamericano. Con esa habilitación, el defensor pudo participar del encuentro que terminó con la clasificación del conjunto platense a la final.

No obstante, Flamengo consideró que la presencia del futbolista había sido irregular y decidió cuestionar el resultado de la serie por una vía administrativa. La dirigencia brasileña presentó una protesta formal ante la Conmebol con el objetivo de revertir la clasificación de Estudiantes.

De este modo, la controversia pasó a una nueva instancia: ya no se trataba únicamente de obtener la habilitación de Rojo para jugar, sino de determinar si correspondía aceptar el reclamo posterior del equipo eliminado.

Flamengo buscó revertir la clasificación

Después de quedar eliminado de la competencia, Flamengo presentó su reclamo ante la Conmebol. La institución brasileña sostenía que la participación de Marcos Rojo no había sido reglamentaria y buscaba que esa presunta irregularidad tuviera consecuencias sobre el resultado de la serie semifinal.

La protesta apuntaba a modificar una clasificación que Estudiantes había conseguido dentro del campo de juego. Por esa razón, el planteo podía generar incertidumbre sobre la continuidad del equipo argentino en el torneo, mientras se esperaba una resolución definitiva de las autoridades disciplinarias.

El club brasileño también solicitó medidas cautelares para evitar que la clasificación del conjunto platense quedara consolidada mientras se estudiaba la cuestión reglamentaria. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria rechazó tanto el reclamo principal como esa solicitud adicional.

La expectativa en Flamengo ante una posible resolución favorable fue considerable. Según trascendió, el club de Río de Janeiro llegó a pedirles a sus futbolistas que no comenzaran sus vacaciones mientras aguardaban el pronunciamiento de la Conmebol.

Esa decisión reflejaba la incertidumbre que rodeaba el desenlace administrativo de la semifinal. La posibilidad de que el reclamo prosperara mantenía abierta la discusión sobre el futuro de la clasificación, a pesar de que la serie deportiva ya había concluido.

Finalmente, el organismo sudamericano desestimó íntegramente los argumentos presentados por la institución brasileña y ratificó la continuidad de Estudiantes en la competencia. La resolución dejó sin efecto la pretensión de modificar la clasificación mediante la protesta por la participación de Rojo.