Superclásico: así terminaron los últimos 10 partidos entre Boca y River

El fútbol argentino tendrá este domingo 1° de noviembre una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, cuando el conjunto xeneize reciba a su eterno rival desde las 15:00 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El encuentro corresponderá a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y tendrá como uno de sus principales atractivos la posibilidad de que el equipo local extienda su ventaja histórica jugando en su estadio.

El duelo volverá a enfrentar a dos de los equipos más importantes del país en un escenario que acumula décadas de historia y numerosos enfrentamientos oficiales. Desde la inauguración de La Bombonera, en 1940, Boca y River disputaron 106 partidos oficiales en ese estadio, con una diferencia favorable al conjunto de la Ribera.

En ese registro, el Xeneize consiguió 48 victorias, mientras que el Millonario se impuso en 23 oportunidades. Los otros 35 encuentros terminaron empatados. Estas cifras reflejan una ventaja considerable de Boca en condición de local, un antecedente que buscará sostener en el compromiso correspondiente al campeonato de 2026.

La expectativa estará puesta tanto en el resultado del próximo encuentro como en la continuidad de una rivalidad que presenta números diferentes según el escenario en el que se disputen los partidos. Aunque Boca cuenta con una diferencia favorable en La Bombonera, los últimos enfrentamientos entre ambos equipos en ese estadio muestran resultados variados, con triunfos para los dos lados y varios empates.

Un historial favorable al Xeneize en La Bombonera

El historial oficial en Brandsen 805 constituye uno de los principales argumentos estadísticos con los que Boca afrontará el encuentro. De los 106 partidos disputados ante River desde la inauguración del estadio en 1940, el conjunto local ganó casi la mitad y estableció una diferencia de 25 triunfos respecto de su clásico rival.

El balance en La Bombonera se distribuye de la siguiente manera:

Partidos oficiales disputados: 106.

Victorias de Boca: 48.

Victorias de River: 23.

Empates: 35.

Estos registros muestran el predominio histórico del Xeneize en su cancha y explican por qué el equipo buscará sostener esa diferencia ante un rival que intentará reducirla.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se considera el historial general en todas las canchas. En ese registro, Boca mantiene una ventaja de seis partidos, aunque la distancia entre ambos clubes es considerablemente menor que la que existe en el escenario de Brandsen 805.

Sobre un total de 266 enfrentamientos, Boca suma 94 victorias, River consiguió 88 triunfos y se registraron 84 igualdades. La diferencia favorable al conjunto auriazul se mantiene, pero los números reflejan una rivalidad mucho más equilibrada cuando se incluyen los encuentros disputados fuera de La Bombonera.

La comparación entre ambos historiales permite dimensionar la importancia de la localía para Boca. Mientras que en su estadio la diferencia frente a River es amplia, en el balance global el margen se reduce a seis partidos.

Los últimos diez enfrentamientos

La serie más reciente entre ambos equipos en La Bombonera presenta una combinación de victorias, empates y derrotas que refleja la paridad de los últimos cruces oficiales. En los diez encuentros detallados, Boca ganó tres partidos, River se impuso en cuatro y hubo tres empates, uno de ellos resuelto a favor del Xeneize mediante una definición por penales.

El antecedente más cercano corresponde al 9 de noviembre de 2025, cuando Boca venció a River por 2 a 0 en el marco del Torneo Clausura. Ese resultado aparece como una referencia importante para el conjunto local, que buscará repetir una actuación favorable ante su clásico rival.

Los diez resultados más recientes en La Bombonera son los siguientes:

09/11/2025 - Torneo Clausura: Boca 2-0 River.

21/09/2024 - Liga Profesional: Boca 0-1 River.

01/10/2023 - Copa de la Liga: Boca 0-2 River.

11/09/2022 - Liga Profesional: Boca 1-0 River.

16/05/2021 - Copa de la Liga: Boca 1-1 River. Boca avanzó por penales.

14/03/2021 - Copa de la Liga: Boca 1-1 River.

02/01/2021 - Copa Diego Armando Maradona: Boca 2-2 River.

22/10/2019 - Copa Libertadores: Boca 1-0 River.

11/11/2018 - Copa Libertadores: Boca 2-2 River.

23/09/2018 - Superliga: Boca 0-2 River.

La secuencia permite observar que los enfrentamientos no estuvieron dominados de manera absoluta por ninguno de los dos equipos. River consiguió triunfos importantes en 2018, 2023 y 2024, mientras que Boca se quedó con partidos correspondientes a diferentes competencias, entre ellas la Liga Profesional, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Los empates también ocuparon un lugar significativo en esta serie. Hubo tres igualdades en los diez encuentros enumerados, incluida la de mayo de 2021, cuando Boca avanzó por penales después de terminar 1 a 1 en el tiempo de juego.

El antecedente más cercano y la racha de Boca

El triunfo por 2 a 0 conseguido el 9 de noviembre de 2025 constituye el antecedente inmediato en La Bombonera. Aquel resultado le permitió al Xeneize cerrar favorablemente el último cruce disputado en su estadio y llegar al próximo compromiso con una referencia positiva frente a River.

Además, Boca acumula dos victorias consecutivas en el historial general. La racha incluye el mencionado 2 a 0 como local, a fines de 2025, y el triunfo por 1 a 0 conseguido en el Monumental en abril de 2026. La segunda victoria adquiere relevancia porque se produjo en condición de visitante, lo que amplió la secuencia favorable del conjunto auriazul más allá de su propio estadio.

De acuerdo con los datos del historial, Boca registra un 45,3% de efectividad histórica como local ante su clásico rival. Esa cifra forma parte de los antecedentes estadísticos que acompañan la previa del encuentro y se suma a la diferencia de victorias que el Xeneize mantiene en La Bombonera.

El desafío del domingo será prolongar la racha positiva y aprovechar la condición de local para reafirmar una ventaja construida a lo largo de décadas de enfrentamientos oficiales.