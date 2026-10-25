Arruabarrena bajó la euforia en Boca tras el triunfo ante Independiente

Boca consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Independiente, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026, gracias al gol de Facundo "Jagger" Herrera. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena buscó bajar la euforia después del resultado y dejó en claro que el equipo no debe conformarse con lo conseguido.

"Mucho elogio, todo muy lindo, pero restan dos meses y esperamos pelear algo el 19 de diciembre", expresó el entrenador en conferencia de prensa, al remarcar que todavía quedan desafíos importantes en la temporada.

El director técnico también destacó el efecto de los resultados en la confianza del plantel y la importancia de mantener unido al grupo. "Tenemos jugadores inteligentes, los resultados ayudan a ganar confianza y creer en el DT. Fui claro desde el principio: jugaron todos. Algunos quieren jugar más, pero están todos juntos en grupo y este es el camino", sostuvo.

El respaldo a Facundo Herrera

Arruabarrena se mostró satisfecho con el rendimiento de Herrera, autor del gol que definió el encuentro en Avellaneda. No obstante, le pidió mantener los pies sobre la tierra y aprovechar las oportunidades que tenga.

"Estoy contento por Facu. Tiene buen juego aéreo, tiene pocos partidos y va adquiriendo experiencia, pero tiene que tener los pies sobre la tierra, ir partido a partido y aprovechar las oportunidades", afirmó.

El entrenador también resaltó que el resultado es consecuencia del trabajo colectivo y puso el foco en la importancia de los tres puntos para la clasificación acumulada.

"Valen tres puntos, mantenernos en lo alto de la Anual faltando dos partidos. Estamos contentos por el grupo. El gol es estadística; ojalá siga metiendo goles, como (Lautaro) Di Lollo, y el resto de los chicos", agregó.

El desgaste antes del Superclásico

El técnico reconoció que la seguidilla de encuentros empieza a sentirse en el plantel. Durante el tramo final del partido ante Independiente, estuvo pendiente del estado físico de Leandro y evaluó realizar modificaciones ante la presión del equipo local.

"Los últimos 15 minutos preguntaba cómo estaba Leandro. Teníamos que hacer los últimos cambios e Independiente se venía. Había que hacer cambios, pero siempre me respondió con el pulgar arriba. Seguramente le habrá costado en lo físico", relató.

Aunque consideró que el equipo se encuentra bien, reconoció que la acumulación de partidos puede provocar desgaste mental. Por eso, insistió en la necesidad de recuperarse y preparar el próximo compromiso.

"Quizás haya desgaste mental de tantos partidos, pero ahora no podemos bajar los brazos. Hay que pensar en casa, en un clásico, y conseguir los tres puntos", señaló.

La prioridad: ganarle a River

Con la victoria ante Independiente, Boca aseguró su clasificación a los playoffs y se mantuvo en los primeros puestos de la tabla anual. Ahora, el objetivo inmediato será el Superclásico frente a River, que se disputará en la Bombonera.

"Me tengo que ocupar en mejorar para el Superclásico y poder darle una alegría al hincha en nuestra casa y seguir arriba en la Anual", afirmó Arruabarrena.

El entrenador cerró su análisis con un mensaje de cautela, pese al resultado favorable: "Agradecer como hincha, pero no ganamos nada. Hay que seguir insistiendo, mejorando y falta la última parte del año".

El encuentro entre Boca y River está previsto para el domingo 1 de noviembre a las 15, en la Bombonera, por el Torneo Clausura 2026. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, según la información difundida.