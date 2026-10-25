River sumó una nueva preocupación en el partido ante Racing. El catamarqueño Aníbal Moreno sintió una molestia física durante el primer tiempo y tuvo que ser reemplazado, cuando falta apenas una semana para el Superclásico frente a Boca.

El mediocampista comenzó el encuentro como titular en el estadio Monumental, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, a los 15 minutos de la primera etapa quedó tendido en el campo de juego y encendió las alarmas del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio.

Dos minutos después, River realizó el cambio: Lucas Silva ingresó en lugar de Moreno, quien abandonó el partido con molestias físicas.

Aníbal Moreno salió lesionado y encendió las alarmas en River

Una nueva preocupación para Ponzio

La salida del volante representa un contratiempo para River, que atraviesa una etapa de dificultades mientras intenta encontrar regularidad bajo la conducción interina de Ponzio.

Moreno buscaba sumar continuidad después de una inactividad previa por una complicación física. Ahora, habrá que esperar los estudios y la evaluación médica para determinar el alcance de la nueva molestia y cuánto tiempo podría demandar su recuperación.

A esa situación se suma la ausencia de Fausto Vera, otro inconveniente para el entrenador a la hora de definir las alternativas en el mediocampo.

ANÍBAL MORENO TUVO QUE DEJAR LA CANCHA EN RIVER El mediocampista del Millonario tuvo que salir en el primer tiempo y se lo vio con muestras de dolor. En su lugar entró SIlva. #LPFxTNTSports https://t.co/DT9hCn6nsY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

La incógnita de cara al Superclásico

La lesión llega en un momento especialmente sensible para River, que el próximo domingo deberá visitar a Boca en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del torneo.

La disponibilidad de Moreno dependerá de su evolución en los próximos días. Si no llega en condiciones al clásico, Ponzio deberá evaluar la continuidad de Lucas Silva en el equipo o introducir modificaciones en el esquema táctico.

Por ahora, el alcance de la lesión del futbolista catamarqueño no está confirmado. Su evolución será clave para conocer si podrá estar presente en uno de los partidos más importantes del calendario de River.