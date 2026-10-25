El Gran Premio de Estados Unidos terminó antes de lo previsto para Franco Colapinto. El piloto de Alpine abandonó la competencia en Austin luego de un toque con Arvid Lindblad y de los daños que afectaron el comportamiento de su auto.

Tras confirmarse el retiro, la escudería francesa publicó un mensaje en sus redes sociales para comunicar el desenlace: "¡No! Franco entra en el garaje. Su #USGP ha terminado". La publicación reflejó la frustración del equipo por el final anticipado de la carrera del argentino.

El abandono también generó reacciones de apoyo de los fanáticos, que siguieron la actuación de Colapinto durante la competencia.

Alpine reaccionó al abandono de Colapinto en el GP de Estados Unidos

El choque que condicionó la carrera

El momento decisivo ocurrió en la vuelta 25, cuando Colapinto protagonizó un toque con Lindblad. A raíz del incidente, el argentino perdió posiciones y cayó al puesto 16. Además, informó por radio al equipo sobre los daños que había sufrido el monoplaza.

En la vuelta 31, Alpine llamó al piloto a boxes para colocarle neumáticos blandos e intentar una recuperación. Colapinto regresó a la pista en el puesto 19, pero el cambio de neumáticos no resolvió los problemas de estabilidad que presentaba el vehículo tras el impacto.

Ante la persistencia de las dificultades, los ingenieros le indicaron en la vuelta 37 que retirara el auto por precaución. El argentino ingresó al garaje y no volvió a salir a la pista.

Una racha adversa para Colapinto

El resultado profundizó la seguidilla negativa del piloto argentino, que, según los datos de la información original, sumó su tercer abandono en las últimas cuatro carreras.

Para Alpine, el episodio representó otro fin de semana complicado en una temporada marcada por las dificultades para completar algunas competencias. El equipo deberá analizar los problemas registrados en Austin de cara a las próximas fechas del campeonato.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.