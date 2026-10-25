Colapinto busca dejar atrás su mala racha y apunta al GP de México

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos y sumó su tercer abandono en las últimas cuatro fechas de la Fórmula 1. Después de una carrera condicionada por los daños en su Alpine, el argentino expresó su frustración y puso la mira en la próxima competencia, en México.

El piloto había largado desde el fondo de la grilla por una penalización y optó por una estrategia con neumáticos duros. Sin embargo, el desarrollo de la carrera se complicó tras un incidente con Arvid Lindblad que provocó daños importantes en su monoplaza.

"Fue una carrera dura, muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto, así que una pena", explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

El argentino también señaló que tuvo dificultades para avanzar en medio del tránsito de otros autos. "Me quedé muy trabado atrás de los Williams, no podía pasar, bloqueaba mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado", detalló.

Según explicó, el contacto con Lindblad provocó una pérdida importante de carga aerodinámica, lo que afectó el rendimiento del vehículo y terminó condicionando su continuidad.

La frustración por los abandonos

Colapinto reconoció que la seguidilla de retiros representa un momento complicado en su temporada, especialmente después de haber comenzado el año sin registrar abandonos.

"Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo duro", admitió el piloto.

Pese a los problemas, el equipo intentó mantenerlo en pista durante algunas vueltas para evaluar si era posible continuar. Sin embargo, los daños terminaron por hacer inviable la permanencia en competencia.

"Intentamos un par de vueltas a ver si se podía, pero perdíamos mucho, muchos puntos de carga", explicó.

México, la próxima oportunidad para recuperarse

Después del resultado en Austin, Colapinto buscará cambiar el rumbo en el Gran Premio de México, la siguiente cita de su calendario.

"Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación", afirmó.

El argentino también insistió en la necesidad de dejar atrás cuanto antes el fin de semana estadounidense y concentrarse en la próxima carrera.

"Nada, resetear rápido, se viene ya México y por suerte, porque fue una semana dura. Con ganas de que venga ya México y tener un buen resultado", concluyó.

La próxima fecha será una nueva oportunidad para que Colapinto y Alpine trabajen sobre los problemas registrados en Austin e intenten volver a completar una carrera con un resultado favorable.