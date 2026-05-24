Así está el historial en enfrentamientos mano a mano entre River y Belgrano de Córdoba

River Plate y Belgrano de Córdoba volverán a encontrarse este domingo en un partido decisivo. Desde las 15:30, ambos equipos definirán al nuevo campeón del Torneo Apertura en una final que sumará otro episodio a una historia compartida atravesada por enfrentamientos de eliminación directa, momentos determinantes y recuerdos que quedaron marcados en la memoria de sus hinchas.

El historial mano a mano entre ambos equipos favorece ampliamente a River, que logró imponerse en tres de los cuatro cruces eliminatorios disputados a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, Belgrano conserva en su favor el antecedente más significativo de todos: la Promoción de 2011 que derivó en el descenso del conjunto de Núñez.

La final del Apertura reabre así una rivalidad que, aunque no es de las más frecuentes del fútbol argentino, quedó asociada a partidos de enorme peso deportivo e institucional.

El primer antecedente: el Nacional de 1984

El primer enfrentamiento eliminatorio entre River y Belgrano se produjo en los cuartos de final del Nacional de 1984. Aquella serie comenzó en Córdoba y terminó con una contundente victoria del conjunto "Millonario", que se impuso por 4-0.

En el encuentro de vuelta, River cayó 2-0, aunque el resultado global de 4-2 le permitió avanzar de ronda y quedarse con el primer duelo directo de la historia entre ambos clubes. Ese antecedente inauguró una secuencia de cruces que, con el paso de los años, adquirirían una relevancia creciente dentro del fútbol argentino.

Los datos principales de aquella serie fueron:

Competencia: Nacional 1984.

Nacional 1984. Instancia: cuartos de final.

cuartos de final. Resultado en Córdoba: Belgrano 0 - River 4.

Belgrano 0 - River 4. Resultado en la vuelta: River 0 - Belgrano 2.

River 0 - Belgrano 2. Clasificado: River Plate.

La Copa Centenario y otro festejo "Millonario"

El segundo mata-mata entre River y Belgrano se dio casi una década después, en la Copa Centenario de 1993. Ese torneo fue organizado para conmemorar los 100 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino.

En aquella ocasión, ambos equipos se enfrentaron en la final de la ronda de perdedores, una instancia particular dentro del formato especial de la competencia. River volvió a quedarse con la clasificación tras imponerse por 2-1 y logró acceder a la final del certamen. Sin embargo, el conjunto de Núñez no pudo coronarse campeón, ya que posteriormente cayó 3-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ese triunfo amplió la ventaja histórica de River en cruces directos y reforzó una tendencia favorable para el club de Núñez en enfrentamientos de eliminación.

La Promoción 2011: el partido que cambió la historia

El episodio más trascendental entre River y Belgrano llegó en 2011, cuando ambos equipos disputaron la Promoción que definía la permanencia en Primera División.

Aquella serie quedó grabada como uno de los momentos más impactantes del fútbol argentino moderno. En el partido de ida, jugado en Córdoba, Belgrano consiguió un triunfo decisivo por 2-0 gracias a los goles de César Mansanelli y César Pereyra. La revancha, disputada en el Estadio Monumental, estuvo cargada de tensión desde el inicio. River abrió rápidamente el marcador a través de Mariano Pavone, resultado que alimentaba la ilusión del conjunto local de revertir la serie. Sin embargo, Belgrano alcanzó el empate gracias al gol de Guillermo Farré y volvió a poner contra las cuerdas al "Millonario".

El momento decisivo llegó promediando el segundo tiempo, cuando el arquero Juan Carlos Olave le contuvo un penal a Mariano Pavone. Esa jugada terminó por derrumbar las esperanzas de River de mantener la categoría y consolidó la clasificación histórica del conjunto cordobés.

Ese enfrentamiento transformó definitivamente la relación futbolística entre ambos clubes y convirtió a Belgrano en protagonista de uno de los capítulos más recordados del fútbol argentino.

El antecedente más reciente

El último cruce eliminatorio entre River y Belgrano se produjo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. En esa oportunidad, el conjunto dirigido por el "Millonario" logró imponerse nuevamente por 2-1 y avanzó a la siguiente instancia, sumando así su tercera victoria en cuatro enfrentamientos mano a mano frente al equipo cordobés.

Con ese antecedente, River consolidó su dominio estadístico en cruces directos, aunque el recuerdo de 2011 continúa ocupando un lugar central en la historia compartida entre ambos clubes.