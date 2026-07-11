Inglaterra eliminó a Noruega en el alargue y se clasificó a las semifinales del Mundial

Inglaterra clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al vencer en tiempo extra por 2-1 a Noruega en Miami por los cuartos de final. Jude Bellingham lideró a los británicos con un doblete para avanzar de ronda en la Copa del Mundo y revertir el resultado adverso por el golazo de Andreas Schjelderup en el primer tiempo. Los Three Lions se medirán contra el ganador del duelo entre la Selección Argentina y Suiza.

En la primera parte, el conjunto de Thomas Tuchel tomó la iniciativa con posesión de pelota, pero sin profundidad. Los instantes iniciales fueron de mucho estudio y poca acción. Luego de algún desborde aislado de Noni Madueke y un tiro libre de Harry Kane que se fue por encima del travesaño, los nórdicos se hicieron de las riendas del encuentro. Schjelderup le punteó una pelota a John Stones en la salida y casi deja mano a mano a Erling Haaland. Más tarde, el 9 noruego tuvo un buen

cabezazo que murió en las manos de Jordan Pickford. Fueron los avisos previos al golazo de Andreas Schjelderup, quien desbordó por izquierda y sacó un remate que se clavó en el ángulo del segundo palo.

Inglaterra sintió el impacto y estuvo cerca de otro cachetazo. Alexander Sorloth sacó un remate de volea con zurda que se fue cerca de la valla defendida por Pickford, que instantes después controló en dos tiempos un remate de Martin Odegaard. Los dirigidos por Stale Solbakken tuvieron un contragolpe que pudo ser letal, pero fue mal manejado por el delantero del Atlético de Madrid, quien nunca cedió el balón para Haaland, optó por la personal y terminó siendo bloqueado. Cuando parecía que los Vikingos se iban en ventaja al vestuario, Jude Bellingham frotó la lámpara y firmó un golazo sobre el minuto 45. El 10 inglés se filtró con pelota dominada dentro del área rival, se alejó de dos marcas y definió cruzado de zurda. Una verdadera maravilla.

Ya en el complemento, Noruega se volvió a adelantar en el resultado tras un tanto de Torbjörn Heggem a los 54 minutos. Sin embargo, luego de una llamada desde el VAR, Clément Turpin anuló el gol por una falta antes de la ejecución del tiro de esquina de Erling Haaland sobre Elliot Anderson. Esto repercutió en un desarrollo del juego en el que los nórdicos impusieron las condiciones ante una Inglaterra que tuvo dificultades para controlar la pelota y se mostró incómoda ante las constantes aproximaciones de su rival al arco defendido por Jordan Pickford.

Con este contexto, los Vikingos empujaron para asediar el área británica y Kristoffer Ajer conectó un cabezazo tras un tiro de esquina que impactó en el travesaño. Los británicos sufrieron las arremetidas incesantes de su contrincario, aunque logró emparejar el trámite en los últimos minutos para llevar el encuentro a tiempo extra.

Inglaterra golpeó en el arranque del alargue. Örjan Nyland tuvo una impresionante intervención tras un cabezazo de Harry Kane, pero el arquero noruego dejó un rebote corto dentro del área en la continuidad de la jugada que Bellingham capitalizó en el 2-1 a favor de los Three Lions. El árbitro Clément Turpin cobró penal a favor de los británicos al divisar una infracción de Oscar Bobb sobre Djed Spence. Sin embargo, luego de revisar la acción en el VAR, retrotrajo su decisión e invalidó la jugada al cambiar de postura. Noruega, que jugó el segundo tiempo del alargue sin Haaland en la cancha, empujó para cosechar una remontada agónica, pero los británicos se quedaron con la clasificación.

El rival de Inglaterra en la próxima ronda saldrá del ganador del encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, quienes culminarán la etapa de cuartos de final del Mundial. La semifinal se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta.

Tras clasificar primera en su zona, los Three Lions dejaron en el camino a República de Congo en 16avos con una remontada 2-1 en los últimos minutos, venció a México por 3-2 en octavos en un apasionante duelo que jugó gran parte del complemento con uno menos por la expulsión de Jarell Quansah y se impuso sobre los nórdicos antes de la semifinal.

Noruega cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con su mejor performance histórica al alcanzar los cuartos de final. En sus otras actuaciones, cayó en octavos en 1938 y 1998, mientras que en 1994 quedó eliminada en la fase de grupos.