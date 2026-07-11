Bomba en el mercado de pases: Sebastián Villa vuelve a Boca

La dirigencia de Boca concretó en las últimas horas una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases al alcanzar un acuerdo para la adquisición del delantero colombiano Sebastián Villa, quien de esta manera regresará al club tras su anterior etapa con la camiseta auriazul entre 2018 y 2023.

La operación representa uno de los movimientos más importantes de las últimas semanas y pone fin a un extenso proceso de negociaciones entre las instituciones. Finalmente, Boca abonará 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza por la totalidad del pase del atacante, luego de varias semanas de conversaciones que concluyeron con un acuerdo definitivo.

Según la información disponible, el desenlace de la negociación también estuvo marcado por un pedido expreso del propio jugador, quien manifestó su intención de volver a vestir la camiseta del club de la Ribera, factor que terminó siendo determinante para concretar el retorno.

La revisión médica y los próximos pasos

Con el acuerdo ya alcanzado entre las partes, Sebastián Villa viajará la próxima semana para someterse a la correspondiente revisión médica, paso previo a la firma de un contrato que lo vinculará con Boca durante cuatro años.

Una vez completados esos trámites, el delantero quedará oficialmente incorporado al plantel y comenzará a trabajar bajo las órdenes del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien será el encargado de definir el momento de su debut en esta nueva etapa.

Las alternativas que maneja el cuerpo técnico contemplan dos escenarios posibles. El primero es que Villa pueda integrar el equipo cuando Boca enfrente a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, compromiso previsto para la próxima semana. La segunda opción es que su estreno se produzca el 23 de este mes, cuando el conjunto auriazul dispute su encuentro frente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

La decisión final dependerá de la evaluación que realice el entrenador una vez que el futbolista se incorpore a los entrenamientos y complete todo el proceso administrativo y médico correspondiente.

El contexto judicial que acompaña la operación

Más allá del acuerdo deportivo y económico alcanzado para concretar el regreso del delantero, la operación convive con una situación judicial que aún permanece abierta entre las partes.

Continúa un proceso judicial entre Boca y Sebastián Villa vinculado con la abrupta salida del atacante en 2023, cuando dejó la institución en medio de otra demanda que había interpuesto su ex pareja por violencia de género.

En este contexto, tanto el club como el futbolista resolvieron suspender por 20 días la mediación existente entre ambas partes. La decisión fue adoptada con el objetivo de permitir que se complete el proceso de formalización de la incorporación antes de retomar las instancias correspondientes del expediente.

De esta manera, mientras el regreso deportivo avanza hacia su concreción definitiva, la cuestión judicial continuará pendiente una vez finalizado el plazo acordado para la suspensión de la mediación.

Los números de su primera etapa en Boca

Durante su anterior ciclo en Boca, Sebastián Villa acumuló una importante cantidad de presentaciones y títulos con la camiseta auriazul, consolidándose como una de las piezas ofensivas del equipo durante varios años.

Su desempeño quedó reflejado en los siguientes registros:

172 partidos disputados.

disputados. 29 goles convertidos.

convertidos. Siete títulos obtenidos con Boca.

Tras finalizar aquella etapa, el delantero continuó su carrera en el fútbol de Bulgaria y posteriormente, durante 2024, se incorporó a Independiente Rivadavia, institución con la que consiguió la Copa Argentina a fines del año pasado.

Ese recorrido precede ahora un nuevo capítulo en su carrera, marcado por el retorno al club donde desarrolló gran parte de su trayectoria reciente.

El tercer refuerzo para el plantel de Arruabarrena

Con la llegada de Sebastián Villa, la dirigencia de Boca suma su tercer refuerzo en el actual mercado de pases, fortaleciendo diferentes sectores del plantel que tendrá a disposición Rodolfo Arruabarrena.

Hasta el momento, las incorporaciones concretadas son:

Sebastián Villa , delantero colombiano.

, delantero colombiano. Leandro Lozano , defensor uruguayo.

, defensor uruguayo. Álvaro Montero, arquero colombiano.

En el caso de Montero, su incorporación se concretará en los próximos días, ya que el guardameta formó parte de la selección de Colombia durante el Mundial, circunstancia que postergó su llegada inmediata al club.

Con estas tres incorporaciones, Boca continúa avanzando en la conformación de su plantel para afrontar los compromisos que tendrá por delante, mientras el regreso de Sebastián Villa se transforma en el movimiento más resonante de un mercado de pases que suma un nuevo capítulo para la institución de la Ribera.