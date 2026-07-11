Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en el Nations Championship

Los Pumas consiguieron este sábado su primera victoria en el Nations Championship al vencer por 35-21 a Gales en el Estadio del Bicentenario de San Juan, por la segunda fecha del certamen internacional.

Luego de la derrota sufrida en el debut frente a Escocia, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi mostró una sólida recuperación y sumó un triunfo clave para acomodarse en la competencia.

Cinco tries para una victoria convincente

El seleccionado argentino construyó la victoria con una gran producción ofensiva y cinco tries.

La gran figura del encuentro fue Joaquín Oviedo, quien apoyó por duplicado a los 6 y 48 minutos. También marcaron Justo Piccardo (15'), Marcos Kremer (35') y Santiago Carreras (39').

Por su parte, Tomás Albornoz completó una actuación perfecta con el pie al convertir las cinco conquistas, con aciertos a los 7, 16, 36, 40 y 49 minutos.

El público sanjuanino acompañó al equipo durante toda la jornada y celebró una victoria que le permitió a Los Pumas recuperarse tras el traspié del estreno.

El próximo desafío será ante Inglaterra

Tras superar a Gales, el seleccionado argentino ya piensa en la tercera fecha del Nations Championship.

Los Pumas volverán a jugar el próximo sábado 18 de julio, desde las 16:00, cuando reciban a Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cómo se disputa el Nations Championship

El Nations Championship es el nuevo torneo internacional de rugby que debutó en 2026 y reúne a doce de las principales selecciones del mundo.

Participan los equipos del hemisferio norte —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— y los del hemisferio sur —Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—, además de los seleccionados invitados de Fiji y Japón.

Cada equipo disputa seis encuentros, tres como local y tres como visitante, siempre frente a rivales del hemisferio opuesto. El certamen finalizará con una jornada de finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los líderes de cada hemisferio definirán al campeón.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.