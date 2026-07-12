Así está el historial entre la Selección argentina e Inglaterra en Mundiales

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 3-1 a Suiza, no solo significó un paso más hacia la final, sino también el regreso de uno de los enfrentamientos con mayor historia dentro de las Copas del Mundo.

El próximo miércoles, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Inglaterra por un lugar en la definición del campeonato. El encuentro marcará el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de los Mundiales y pondrá fin a una espera de 24 años desde el último antecedente.

A lo largo de las diferentes ediciones de la Copa del Mundo, argentinos e ingleses protagonizaron partidos que quedaron grabados en la memoria del fútbol por sus resultados, por los episodios ocurridos dentro del campo de juego y por la trascendencia deportiva de cada uno de esos cruces.

La semifinal del Mundial 2026 sumará un nuevo episodio a una serie que comenzó hace más de seis décadas.

El primer antecedente en Chile 1962

El historial entre ambos seleccionados comenzó en el Mundial de Chile 1962. En aquella edición, Argentina e Inglaterra coincidieron en la fase de grupos, donde el conjunto inglés se impuso por 3-1.

Ese resultado representó la primera victoria de Inglaterra sobre la Albiceleste en una Copa del Mundo y dio inicio a una rivalidad que con el paso de los años adquiriría una dimensión cada vez mayor.

Aunque se trató de un partido correspondiente a la primera fase del torneo, quedó registrado como el punto de partida de los enfrentamientos mundialistas entre ambas selecciones.

El polémico cruce de Inglaterra 1966

Cuatro años después, el destino volvió a reunir a ambos equipos. En el Mundial de Inglaterra 1966, la Selección argentina enfrentó al país anfitrión en los cuartos de final, instancia en la que cayó 1-0.

Ese partido quedó marcado por uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales. Durante el primer tiempo fue expulsado Antonio Rattín, en una decisión que generó una fuerte polémica.

Tras abandonar el campo de juego, el futbolista argentino protagonizó una escena que quedó inmortalizada: se sentó sobre la alfombra roja de la Reina Isabel II y además estrujó una bandera del Reino Unido. El encuentro continúa siendo recordado tanto por su resultado como por aquel episodio protagonizado por Rattín.

La revancha llegó en México 1986

La respuesta deportiva de Argentina frente a Inglaterra llegó 20 años después, durante el Mundial de México 1986. El enfrentamiento volvió a disputarse en los cuartos de final y terminó con victoria argentina por 2-1.

Aquella tarde quedó definitivamente incorporada a la historia del fútbol gracias a la actuación de Diego Armando Maradona, autor de los dos goles del seleccionado nacional. Uno de ellos pasó a la historia como "La Mano de Dios", mientras que el otro sería recordado para siempre como el "Gol del Siglo".

Con ese triunfo, Argentina consiguió eliminar a Inglaterra y avanzar en el campeonato.

Francia 1998 y una definición por penales

El siguiente capítulo de esta rivalidad llegó durante el Mundial de Francia 1998. En esa oportunidad, ambos seleccionados se enfrentaron en los octavos de final.

El partido terminó igualado 2-2 luego de los 120 minutos de juego, por lo que la clasificación debió resolverse mediante los tiros desde el punto penal. En esa definición, la Selección argentina logró imponerse 4-3, obteniendo el pasaje a la siguiente ronda.

Ese triunfo representó la segunda victoria argentina sobre Inglaterra en la historia de los Mundiales.

Corea-Japón 2002, el último antecedente

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002. En esa edición, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse durante la fase de grupos.

El conjunto inglés consiguió imponerse por 1-0, resultado que terminó siendo especialmente doloroso para la Albiceleste. Según el balance de aquella participación, Argentina terminó despidiéndose del torneo en la primera fase pese a haber llegado al campeonato como uno de los principales candidatos a conquistar el título.

Ese partido permanece como el último antecedente oficial entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo.

El reencuentro en Atlanta por un lugar en la final

Después de 24 años sin enfrentamientos mundialistas, Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse. El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde ambos seleccionados buscarán la clasificación a la gran final del Mundial 2026.

El ganador del partido accederá al encuentro decisivo del campeonato, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal que disputarán Francia y España. La importancia deportiva del compromiso añade un nuevo componente a una rivalidad que ya cuenta con antecedentes históricos dentro de la máxima competencia del fútbol internacional.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Los cinco enfrentamientos disputados hasta el momento son los siguientes: