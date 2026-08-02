Así va a formar River para enfrentar a Rosario Central por el Clausura

River Plate enfrentará este domingo a Rosario Central con la necesidad de revertir el difícil presente que atraviesa en el Torneo Clausura. Luego de sufrir derrotas consecutivas frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, el conjunto de Núñez intentará sumar su primera victoria en el certamen y dejar atrás un comienzo adverso.

Con ese objetivo, el entrenador Eduardo Coudet analiza una serie de modificaciones en la formación inicial, buscando darle una nueva dinámica al equipo y encontrar el funcionamiento que le permita volver al triunfo.

El encuentro aparece como una oportunidad para modificar el rumbo deportivo luego de un inicio de campeonato marcado por resultados negativos y por un rendimiento que todavía no logró satisfacer las expectativas.

Un presente complejo para Coudet

El director técnico del conjunto Millonario atraviesa un momento complejo desde su llegada al club. Los malos resultados obtenidos en las primeras presentaciones del campeonato, el funcionamiento irregular del equipo y la necesidad urgente de conseguir una victoria conforman un escenario de creciente presión para el entrenador.

A ello se suma el clima que se vive en las tribunas, donde la expectativa por una recuperación inmediata aumenta luego de las dos derrotas consecutivas sufridas en el Torneo Clausura.

En ese contexto, el compromiso frente a Rosario Central adquiere una importancia especial tanto para el cuerpo técnico como para el plantel.

Montiel y Otamendi volverían a ser titulares

Entre las principales novedades que presentaría River aparece el regreso de dos futbolistas argentinos que recientemente finalizaron su participación en el Mundial 2026.

Se trata de Gonzalo Montiel y de Nicolás Otamendi, quien además llegó recientemente como refuerzo de La Banda.

Ambos jugadores integrarían la formación inicial para el compromiso frente al conjunto rosarino, en una apuesta del cuerpo técnico por fortalecer la estructura defensiva del equipo en un encuentro considerado determinante.

Las bajas obligan a modificar el equipo

La derrota por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata dejó además consecuencias importantes para River desde el punto de vista físico.

Tres futbolistas quedaron descartados para el compromiso frente al "Canalla" debido a distintas lesiones:

Marcos Acuña , por una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

, por una sobrecarga en el isquiotibial derecho. Ángel Correa , por un traumatismo en el muslo derecho.

, por un traumatismo en el muslo derecho. Mauro Arambarri, por un esguince del tobillo izquierdo.

Las ausencias obligarán a Eduardo Coudet a introducir variantes en distintos sectores del campo de juego.

Como consecuencia de esas bajas, el entrenador incluiría desde el inicio a Lautaro Rivero y Lautaro Pereyra, quienes tendrían la oportunidad de ocupar un lugar en el equipo titular para este compromiso.

El mediocampo también tendrá modificaciones

Las variantes no se limitan únicamente a las ausencias generadas por las lesiones. El entrenador tampoco podrá contar con Aníbal Moreno, considerado una pieza importante dentro del mediocampo del equipo.

Ante ese panorama, el eje central de la mitad de la cancha estaría integrado por Lucas Silva y Fausto Vera, mientras que Tomás Galván y Lautaro Pereyra tendrían la responsabilidad de generar juego y abastecer a los delanteros.

La intención del cuerpo técnico es que el equipo logre mayor circulación de balón y encuentre soluciones ofensivas para cortar la racha negativa que arrastra desde el comienzo del campeonato.

En ataque, la propuesta del entrenador estaría encabezada por Lucas Beltrán y Joaquín Freitas, quienes conformarían la dupla ofensiva para enfrentar a Rosario Central. La misión de ambos será convertir las oportunidades generadas por el equipo y conducir a River hacia una victoria que le permita sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura.

La posible formación del Millonario

De acuerdo con la información conocida, la probable alineación de River Plate para enfrentar a Rosario Central sería la siguiente:

Arquero: Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero.

Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero. Mediocampistas: Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván.

Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván. Mediapunta: Lautaro Pereyra.

Lautaro Pereyra. Delanteros: Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Director técnico: Eduardo Coudet.