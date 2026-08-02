Facundo Medina rompió el silencio sobre las teorías conspirativas del Mundial: ¿qué dijo?

A pesar de los días transcurridos desde la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, las imágenes registradas durante la charla del plantel antes del comienzo del encuentro continúan siendo objeto de interpretaciones y especulaciones por parte de miles de fanáticos del fútbol alrededor del mundo.

La difusión de esos registros audiovisuales dio lugar a una serie de insólitas teorías conspirativas que cuestionaron el desarrollo de aquella definición y provocaron múltiples reacciones. En ese contexto, Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, decidió volver a referirse públicamente al tema durante una entrevista con Grego Rossello, cuyo adelanto fue difundido en el programa Ferné con Grego.

El futbolista reveló que incluso debió conversar con integrantes de su propia familia, quienes se vieron alcanzados por las dudas que comenzaron a circular tras la viralización de esas versiones.

La charla con su madre

Uno de los momentos más llamativos del adelanto de la entrevista fue cuando Grego Rossello le consultó por la reacción de su madre frente a esas teorías.

"Pará, y tu mamá cuando dice 'yo también dudo un poco', ¿qué le dijiste? No, mamá, dale...", fue la pregunta que le formuló el conductor.

La respuesta de Medina fue directa y sin rodeos. "Le dije: 'Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!'. '¡Dejate de hinchar los huevos!', le digo", expresó el futbolista surgido de las divisiones inferiores de River Plate, con pasos posteriores por Talleres de Córdoba y Lens de Francia, antes de llegar al Olympique de Marsella.

Sus declaraciones reflejan el impacto que tuvieron esas especulaciones incluso dentro del círculo más íntimo de los integrantes del plantel argentino.

"Queríamos ganar como todos"

Durante el mismo adelanto, Medina dejó otra frase en la que volvió a rechazar cualquier tipo de interpretación alejada de lo estrictamente futbolístico.

"'Sos un boludo', le digo. '¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?', le digo, en el partido. 'Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?', le digo. '¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo', le digo". Con esas palabras, el defensor dejó en claro que el único objetivo del equipo era quedarse con el título y que la derrota fue simplemente el resultado deportivo de la final.

Sus expresiones coincidieron con las declaraciones realizadas por Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister, quien también contó que la viralización de las teorías conspirativas lo llevó a dialogar con su hijo. Tanto Medina como Alexis transmitieron a sus respectivas familias el mismo mensaje: todo estuvo 100% vinculado a lo deportivo.

Un mensaje a los vecinos al regresar a su casa

No fue la primera vez que Facundo Medina se pronunció sobre este asunto. Cuando regresó a su casa familiar después del Mundial, decidió salir al balcón para hablar con los vecinos que se acercaron a recibirlo.

En esa oportunidad expresó: "No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida".

Con ese mensaje buscó desmentir las interpretaciones que se instalaron en torno al grupo y transmitir el estado de ánimo que atravesaban los futbolistas luego de la derrota.

Una historia de esfuerzo desde Villa Fiorito

La entrevista también abordó aspectos personales de la vida del defensor. Facundo Medina nació el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, Buenos Aires, y recordó que su infancia estuvo marcada por el sacrificio familiar.

Antes de consolidarse como futbolista profesional, trabajó junto a sus familiares como cartonero para ayudar a sostener el hogar. Entre los 12 y 13 años, recorría las calles con un carrito junto a sus tíos mientras alternaba esas jornadas con la escuela y los entrenamientos.

Al recordar esa etapa, expresó: "Que digan 'el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...' No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí".

El recuerdo derivó inmediatamente en una referencia cargada de emoción hacia su madre. "Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?".

Su participación en el Mundial 2026

En el plano deportivo, Medina tuvo participación en distintos encuentros del certamen y también en la final frente a España. El defensor ingresó por la lesión del Cuti Romero y disputó 50 minutos del partido decisivo.

Su participación a lo largo del torneo fue la siguiente:

Ingresó y disputó 50 minutos en la final frente a España tras la lesión del Cuti Romero.

en la final frente a España tras la lesión del Cuti Romero. Fue titular ante Argelia.

ante Argelia. Fue titular frente a Austria.

frente a Austria. Fue titular contra Cabo Verde.

contra Cabo Verde. Ingresó sobre el final del partido ante Egipto.

del partido ante Egipto. Fue suplente y no sumó minutos frente a Jordania.

frente a Jordania. Fue suplente y no jugó contra Suiza.

contra Suiza. Fue suplente y no tuvo actividad ante Inglaterra.

Además, el futbolista atraviesa un presente destacado a nivel de clubes, ya que su pase fue recientemente adquirido por Olympique Marsella tras una temporada a préstamo y, según se indicó, es pretendido por el Bayer Leverkusen de Alemania.