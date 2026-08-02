La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Clausura

La Liga Profesional oficializó el cronograma correspondiente a las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura, confirmando los días y horarios de todos los encuentros que se disputarán entre las fechas 4 y 7 del certamen.

La programación fue definida luego de acomodar el calendario interno en función de los compromisos que afrontarán los equipos argentinos en los torneos organizados por la Conmebol, permitiendo establecer con precisión el desarrollo de las próximas jornadas de la máxima categoría del fútbol argentino.

El nuevo esquema contempla la disputa de las fechas 4, 5, 6 y 7, incluyendo los partidos interzonales previstos para la sexta jornada.

Dentro de la programación sobresalen tres encuentros de especial relevancia: el clásico entre San Lorenzo y Huracán, previsto para el domingo 9 de agosto; el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, programado para el sábado 15 de agosto; y el duelo entre Racing y Boca, correspondiente a la sexta fecha.

Fecha 4: comienza una nueva etapa

La cuarta fecha se iniciará el viernes 7 de agosto con dos partidos. La programación será la siguiente:

Viernes 7 de agosto 19.30: Rosario Central - Aldosivi (Zona B). 21.45: Ind. Rivadavia Mza. - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B).



El sábado 8 de agosto continuará la actividad con seis encuentros:

14.45: Deportivo Riestra - Estudiantes (Zona A).

14.45: Atlético Tucumán - Sarmiento (Zona B).

17.00: Tigre - River (Zona B).

19.15: Boca - Vélez (Zona A).

21.30: Independiente - Platense (Zona A).

21.30: Instituto - Gimnasia (Mza.) (Zona A).

El domingo 9 de agosto se disputarán cuatro compromisos:

15.00: San Lorenzo - Huracán (Interzonal).

17.45: Defensa y Justicia - Newell's (Zona A).

17.45: Gimnasia - Barracas Central (Zona B).

20.15: Argentinos - Racing (Zona B).

La fecha concluirá con los siguientes partidos:

Lunes 10 de agosto 19.00: Banfield - Belgrano (Zona B). 21.15: Unión - Central Córdoba (Zona A).

Martes 11 de agosto 21.00: Talleres - Lanús (Zona A).



Fecha 5: se jugará el clásico platense

La quinta jornada comenzará el viernes 14 de agosto con el encuentro entre Racing y Banfield. El cronograma completo será el siguiente:

Viernes 14 de agosto 20.30: Racing - Banfield (Zona B).

Sábado 15 de agosto 14.30: Aldosivi - Tigre (Zona B). 14.30: San Lorenzo - Unión (Zona A). 16.45: Estudiantes - Gimnasia (Interzonal). 19.00: Newell's - Deportivo Riestra (Zona A). 19.00: Belgrano - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B). 21.15: Platense - Boca (Zona A).

Domingo 16 de agosto 15.00: Central Córdoba - Instituto (Zona A). 15.00: Sarmiento - Huracán (Zona B). 18.00: River - Argentinos (Zona B). 20.15: Barracas Central - Rosario Central (Zona B).

Lunes 17 de agosto 14.45: Estudiantes (Río Cuarto) - Atlético Tucumán (Zona B). 17.00: Lanús - Independiente (Zona A). 19.15: Vélez - Defensa y Justicia (Zona A). 21.30: Gimnasia (Mza.) - Talleres (Zona A).



Fecha 6: los interzonales y el duelo entre Racing y Boca

La sexta fecha, destinada a los encuentros interzonales, comenzará el viernes 21 de agosto. Los partidos confirmados son:

Viernes 21 de agosto 14.30: Aldosivi - Unión. 20.00: Estudiantes (Río Cuarto) - San Lorenzo.

Sábado 22 de agosto 16.00: Gimnasia - Gimnasia (Mza.). 16.00: Atlético Tucumán - Instituto. 18.30: Independiente - Ind. Rivadavia Mza. 21.00: Newell's - Banfield. 21.00: Huracán - Deportivo Riestra.

Domingo 23 de agosto 14.45: Sarmiento - Estudiantes. 14.45: Barracas Central - Platense. 17.00: Belgrano - Defensa y Justicia. 19.15: River - Vélez. 21.30: Racing - Boca.

Lunes 24 de agosto 19.00: Tigre - Central Córdoba. 21.15: Lanús - Argentinos. 21.15: Talleres - Rosario Central.



Fecha 7: el cierre del cronograma confirmado

La programación oficial culmina con la séptima fecha, prevista entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto. El detalle es el siguiente:

Viernes 28 de agosto 19.00: Huracán - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B). 21.15: Unión - Sarmiento (Interzonal).

Sábado 29 de agosto 14.45: Deportivo Riestra - Vélez (Zona A). 17.00: Rosario Central - Gimnasia (Zona B). 19.00: Boca - Lanús (Zona A). 21.30: Talleres - Central Córdoba (Zona A). 21.30: Atlético Tucumán - Belgrano (Zona B).

Domingo 30 de agosto 15.00: Banfield - River (Zona B). 17.00: Argentinos - Aldosivi (Zona B). 19.15: Independiente - Gimnasia (Mza.) (Zona A). 21.30: Ind. Rivadavia Mza. - Racing (Zona B).

Lunes 31 de agosto 19.00: Defensa y Justicia - Platense (Zona A). 19.00: Estudiantes - Newell's (Zona A). 21.15: Tigre - Barracas Central (Zona B). 21.15: Instituto - San Lorenzo (Zona A).



Los encuentros destacados del calendario

La programación confirmada por la Liga Profesional incluye varios compromisos de gran atractivo que marcarán las próximas semanas del Torneo Clausura.

Entre ellos se destacan:

San Lorenzo - Huracán , correspondiente a la cuarta fecha, el domingo 9 de agosto a las 15.00 .

, correspondiente a la cuarta fecha, el . Estudiantes - Gimnasia , por la quinta fecha, el sábado 15 de agosto a las 16.45 .

, por la quinta fecha, el . Racing - Boca, por la sexta fecha interzonal, el domingo 23 de agosto a las 21.30.

Con este cronograma oficial, la Liga Profesional dejó establecido el desarrollo de las próximas cuatro jornadas del Torneo Clausura, organizando el calendario de la competencia en coordinación con la participación de los clubes argentinos en los torneos organizados por la Conmebol y definiendo los días y horarios de todos los encuentros comprendidos entre la cuarta y la séptima fecha del campeonato