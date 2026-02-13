Atleta catamarqueña presente en campus de Atletismo Adaptado

Celeste Mansilla participó en el Campus de Entrenamiento, organizado por la Federación Argentina de deportes para Parálisis Cerebral (FADEPAC), y por la Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FADDIM), en el CeNaRe de Ezeiza, Buenos Aires.

La atleta de Icaño, La Paz que forma parte del equipo de la Dirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte fue seleccionada por su destacada actuación en pruebas de atletismo en los Juegos Deportivos Nacionales Evita y en otros certámenes. Solo 13 deportistas fueron convocados a este campus que tuvo como finalidad acompañar el desarrollo deportivo, fortalecer aspectos técnicos y físicos específicos y potenciar sus posibilidades de proyección en el alto rendimiento.

A lo largo de esta concentración, Celeste estuvo acompañada por su profesora Viviana Martínez. "El objetivo fue el de premiar a los atletas, sus entrenadores y a las provincias que se destacaron en los Evita a través de este campus, para que se puedan capacitar y vincularse con el atletismo federal", explicó Javier Álvarez, Coordinador de Atletismo Adaptado en los JDNE.