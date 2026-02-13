Sebastián Coronel representa a Catamarca en Uruguay

El ciclismo catamarqueño vuelve a proyectarse a nivel internacional. El joven pedalista Sebastián Coronel será parte de la tradicional Rutas de América, competencia que se disputará en Uruguay, integrando el equipo de la Asociación Ciclista Punta del Este, bajo la órbita de la Federación Ciclista Uruguaya.

Coronel atraviesa un gran presente deportivo y llega entusiasmado a una competencia de alto nivel como esta. En lo que va de 2026 ya fue de la partida en dos clásicas de gran jerarquía en San Juan, como la Clásica Difunta Correa y el Giro del Sol, donde mostró un rendimiento destacado frente a pelotones exigentes.

"Estoy muy contento que se me dé esta oportunidad, me siento muy bien y voy a dar lo mejor de mí", expresó el ciclista antes de viajar, reflejando la ilusión con la que afronta este nuevo desafío internacional.

Una carrera con historia y exigencia

La Rutas de América es una prueba por etapas que se disputa tradicionalmente durante la semana de Carnaval y que cuenta con más de cinco décadas de historia en el calendario uruguayo.

La edición 2026 se desarrollará a lo largo de siete etapas, incluyendo contrarreloj individual y jornadas de media y larga distancia. El recorrido atraviesa distintos departamentos del país y culmina en Montevideo.

Sebastian ya en viaje para arribar este sábado a Montevideo, desea agradecer el respaldo recibido para poder estar presente en esta cita internacional: A Ricardo Escuela y Tino Alanís, Hugo Montero, Andrés Soto, a Pablo Gaso de Gaso Bikes por siempre estar pendiente, al Intendente de la Capital Gustavo Saadi, Mi Farma, HJais Bike, Reynoso Bicicletería, Montero Neumáticos, Suplementación Catamarca, Los Amigos Ciclismo y toda la gente que está junto a Humberto Castro, a Omar Contreras y a toda su familia, que realiza un gran esfuerzo para acompañarlo en cada paso de su carrera deportiva.

Con compromiso y ambición, el joven catamarqueño buscará dejar bien representada a la provincia en una de las pruebas más emblemáticas de la región, sumando una nueva experiencia internacional a su crecimiento deportivo.