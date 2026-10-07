Cómo sigue la agenda de Messi después de su despedida de la Selección

Lionel Messi ya tuvo su despedida de la Selección argentina. A los 39 años, el capitán cerró su etapa con la Albiceleste en una noche especial en el Monumental, escenario en el que marcó uno de los goles del triunfo por 3-0 ante Benín y recibió un emotivo homenaje antes y después del encuentro.

El partido significó el cierre de uno de los capítulos más importantes de la carrera del futbolista argentino. Después de años como referente y capitán de la Selección, Messi dejó atrás su ciclo con la camiseta argentina y ahora comenzará una nueva etapa centrada en su actividad con Inter Miami.

La despedida estuvo acompañada por el reconocimiento al recorrido realizado por el 10 con la Albiceleste. Sin embargo, el final de su etapa internacional no implica el cierre de su carrera profesional. Por el contrario, Messi regresará a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del conjunto de Florida y afrontar el tramo decisivo de la temporada.

El regreso a Inter Miami y una agenda exigente

Después de permanecer unos días en Argentina para vivir su despedida de la Selección, Messi regresará a Estados Unidos. Su próximo objetivo será volver a ponerse la camiseta de Inter Miami, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2028. El conjunto estadounidense llega a esta etapa luego de una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, el pasado 27 de septiembre, encuentro en el que Messi marcó el empate parcial.

Desde ese partido, la MLS tuvo un parate debido a la fecha FIFA. Ese intervalo permitió que el delantero viajara a Argentina para participar del último compromiso de su ciclo con la Selección.

Ahora, con el regreso de la actividad de su club, el calendario le plantea a Messi una seguidilla particularmente intensa. Inter Miami tendrá tres encuentros en apenas ocho días, en un tramo de la temporada en el que busca posicionarse de la mejor manera para afrontar los playoffs.

Cuándo vuelve a jugar Messi

El próximo compromiso de Messi con Inter Miami será el sábado 10 de octubre, frente a DC United, en condición de local. El encuentro comenzará a las 20.30 de Argentina y marcará el regreso del capitán a la actividad con su equipo estadounidense después de la despedida de la Selección.

La agenda continuará apenas cuatro días después. El miércoles 14 de octubre, Inter Miami recibirá a New York City FC, nuevamente desde las 20.30 de Argentina. Tres días más tarde llegará otro compromiso. El sábado 17 de octubre, el conjunto de Florida visitará a Atlanta United, también a las 20.30.

La primera parte de la agenda inmediata de Messi queda conformada de la siguiente manera:

10 de octubre: Inter Miami vs. DC United, 20.30, como local.

Inter Miami vs. DC United, 20.30, como local. 14 de octubre: Inter Miami vs. New York City FC, 20.30, como local.

Inter Miami vs. New York City FC, 20.30, como local. 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami, 20.30, como visitante.

La seguidilla será importante para un equipo que pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este y que busca llegar de la mejor manera posible a la instancia decisiva de la MLS.

El objetivo: llegar de la mejor manera a los playoffs

Inter Miami afrontará los próximos partidos con la mirada puesta en los playoffs de la MLS. El conjunto de Florida buscará llegar a esa instancia en las mejores condiciones y tendrá además la responsabilidad de defender el título conseguido la temporada pasada.

Para Messi, el tramo final de la fase regular significará el regreso a la competencia de clubes inmediatamente después de haber cerrado su recorrido con la Selección argentina. La agenda no terminará con los tres partidos de octubre mencionados. Una vez completada esa seguidilla, todavía quedarán cuatro encuentros correspondientes a la fase regular.

El calendario continuará con una visita a New York Red Bulls el 24 de octubre, para luego recibir a Cincinnati el 28 de octubre.

Posteriormente, Inter Miami volverá a jugar como visitante el 1 de noviembre, cuando enfrente a New England Revolution. Finalmente, el 7 de noviembre, cerrará esta etapa de la fase regular como local ante Charlotte FC. Los cuatro encuentros completarán el calendario previo al inicio de los playoffs.

Los siete partidos que tiene por delante

De esta manera, Messi tendrá siete partidos por delante antes del comienzo de los playoffs de la MLS. El cronograma completo de Inter Miami para este tramo es el siguiente:

10 de octubre: DC United, local.

DC United, local. 14 de octubre: New York City FC, local.

New York City FC, local. 17 de octubre: Atlanta United, visitante.

Atlanta United, visitante. 24 de octubre: New York Red Bulls, visitante.

New York Red Bulls, visitante. 28 de octubre: Cincinnati, local.

Cincinnati, local. 1 de noviembre: New England Revolution, visitante.

New England Revolution, visitante. 7 de noviembre: Charlotte FC, local.

El calendario combina partidos en casa y fuera de ella y concentra siete compromisos antes de que llegue la instancia de playoffs.

Para Inter Miami, esos encuentros serán parte del camino hacia la defensa del título obtenido la temporada pasada. Para Messi, representarán el comienzo de una nueva etapa de su carrera una vez concretada la despedida de la Selección.

Messi seguirá en Inter Miami hasta 2028

Más allá de la agenda inmediata, también quedó planteada la continuidad del argentino en el fútbol estadounidense. De acuerdo con lo informado por el periodista Gastón Edul durante la transmisión del partido entre Argentina y Benín, Messi tiene pensado cumplir hasta el final su contrato con Inter Miami.

El vínculo del rosarino con el conjunto estadounidense se extiende hasta diciembre de 2028. Si mantiene esta decisión, continuará su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, aun después de haber cerrado su etapa con la Selección argentina.

La extensión del contrato abre además la posibilidad de que Messi continúe jugando al máximo nivel hasta después de cumplir los 40 años. La decisión marca una diferencia entre el final de su recorrido internacional y su continuidad en el fútbol de clubes. Mientras el capítulo con la Selección argentina quedó cerrado con el partido frente a Benín, su historia con Inter Miami todavía tiene varios años por delante.