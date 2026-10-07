"Sé que estoy tomando la decisión correcta": el mensaje de Messi tras la despedida

Después de una noche marcada por la emoción y por su despedida de la Selección argentina, Lionel Messi regresó a Estados Unidos y realizó su primer posteo tras el encuentro ante Benín. El crack argentino se tomó un tiempo para procesar todo lo vivido y eligió una carta para dirigirse a sus fanáticos, en un mensaje que incluyó también una referencia especial a Diego Maradona.

El partido ante Benín significó el cierre de su camino con el conjunto nacional. Messi fue protagonista además dentro de la cancha, ya que convirtió uno de los goles del triunfo 3-0 en el amistoso que marcó su despedida.

Con el paso inmediato de ese momento, el capitán argentino expresó por escrito aquello que, según reconoció, no podía resumir completamente en unas pocas palabras. Su mensaje estuvo atravesado por el agradecimiento y por la valoración de un recorrido que describió como increíble, aunque también reconoció que estuvo acompañado tanto por alegrías como por algunas tristezas.

En ese contexto, dejó una de las definiciones centrales de su publicación: "Sé que estoy tomando la decisión correcta".

"Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Messi comenzó su mensaje recordando que el partido ante Benín había sido su último encuentro con la Selección y admitió que, pese a la reciente despedida, ya extraña la camiseta argentina.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", escribió el futbolista, antes de reafirmar su convicción sobre la decisión tomada. Al repasar su trayectoria, definió el camino recorrido como "increíble", aunque sin ocultar que estuvo compuesto por momentos de distinta naturaleza.

"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", señaló.

La frase resume la mirada de Messi sobre el recorrido que lo llevó a través de la Selección argentina y que ahora llega a una instancia de cierre. Sin embargo, el propio jugador reconoció que todavía tenía mucho por decir y que resultaba imposible concentrar todas sus emociones en una publicación.

Los agradecimientos

Una parte central del mensaje estuvo dedicada a quienes lo acompañaron durante todo ese recorrido. Messi destacó especialmente el papel de su familia, a la que consideró fundamental para hacer posible el camino transitado.

"Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", expresó. El agradecimiento también alcanzó a sus amigos, a todos los compañeros que tuvo durante su trayectoria en el seleccionado y a los técnicos que estuvieron al frente del equipo.

Messi incluyó además a los cuerpos técnicos de los distintos entrenadores, reconociendo el papel que tuvieron en el recorrido que ahora concluye con su despedida.

Su mensaje quedó así planteado como un reconocimiento colectivo. Más allá de su protagonismo individual, el futbolista puso el foco en las personas que estuvieron a su lado durante los distintos momentos de su camino con la camiseta argentina.

La mención especial a Diego Maradona

Entre todos los nombres y grupos a los que agradeció, hubo uno que ocupó un lugar especial: Diego Maradona. Messi aseguró que no quería olvidarse de quien, según sus palabras, "puso a nuestro país donde se merecía estar". La referencia a Maradona apareció vinculada además a una idea que el propio Messi, según recordó, expresa habitualmente: que Diego los ayudó tanto cuando estuvo físicamente presente como después de su muerte.

"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", escribió.

La mención incorporó de esa manera a Maradona dentro de su despedida de la Selección, conectando a dos de los máximos referentes de la historia del fútbol argentino en un mensaje marcado por el agradecimiento y el recuerdo.

El reconocimiento a los clubes y a Dios

Messi también tuvo palabras para los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera. En particular, agradeció que hayan respetado sus sentimientos y le permitieran dedicarse a la Selección cuando correspondía vestir la camiseta argentina.

"Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección", manifestó. El mensaje incluyó, además, una referencia a Dios, a quien Messi atribuyó un papel fundamental en el camino recorrido.

"Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá", expresó. La carta quedó así atravesada por distintos niveles de agradecimiento: desde su familia y sus amigos hasta compañeros, técnicos, cuerpos técnicos y clubes, además de la referencia a Maradona y su reconocimiento a Dios.

"Los voy a extrañar"

Hacia el cierre de su publicación, Messi volvió a colocarse en el lugar del agradecimiento y dejó una última frase dirigida a quienes lo acompañaron durante su recorrido con la camiseta argentina.

"Soy un agradecido", afirmó. Luego agregó: "Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".

La despedida del conjunto nacional queda así acompañada por una certeza expresada por el propio jugador: aunque reconoce que ya extraña vestir la celeste y blanca, considera que está tomando la decisión correcta.

El nuevo desafío con Inter Miami

Tras la despedida de la Selección argentina, Messi continuará su actividad profesional en Estados Unidos con Inter Miami. Su próximo compromiso será el sábado 10 de octubre ante DC United, en condición de local, desde las 20.30 de la Argentina.

Ese encuentro marcará el comienzo de una seguidilla exigente para el equipo, que deberá disputar tres partidos en apenas ocho días.

El calendario inmediato de Messi con Inter Miami contempla:

Sábado 10 de octubre: Inter Miami vs. DC United, como local, a las 20.30 de la Argentina.

Inter Miami vs. DC United, como local, a las 20.30 de la Argentina. Miércoles 14 de octubre: Inter Miami vs. New York City FC, nuevamente como local, a las 20.30.

Inter Miami vs. New York City FC, nuevamente como local, a las 20.30. Sábado 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami, como visitante, a las 20.30.

El conjunto estadounidense afronta estos compromisos con objetivos importantes en la temporada. Inter Miami pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este y busca llegar de la mejor manera a los playoffs.

En esa instancia, el equipo tendrá además la misión de defender el título conseguido la temporada pasada.

Así, mientras el mensaje de Messi deja atrás una etapa profundamente significativa con la Selección argentina, su agenda inmediata vuelve a colocarlo frente a nuevos desafíos deportivos. Después de una despedida cargada de emoción, agradecimientos y recuerdos, el futbolista retomará la actividad con Inter Miami, en una seguidilla de tres partidos que comenzará el sábado 10 de octubre y continuará el 14 y el 17.

La última imagen con la celeste y blanca queda acompañada por las palabras que eligió para despedirse: "Sé que estoy tomando la decisión correcta", una definición que resume el momento que atraviesa y que, al mismo tiempo, refleja la dimensión emocional de decir adiós a la camiseta que marcó buena parte de su trayectoria.