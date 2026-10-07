Casi un centenar de parejas participarán del Catamarca Pádel Tour

En seguramente el torneo más apasionante del Pádel Catamarqueño, la 4ta Edición del Catamarca Pádel Tour, bajo la organización de Agustín Morcos y la colaboración de Mariana Pedraza, ya tiene 3 fechas disputadas en cada uno de los segmentos de competencia.

El torneo tiene un formato único, y se juega un partido por semana en cada fecha, teniendo a las duplas divididas por zonas, sumando 3 puntos los que ganan sus partidos en 2 sets, 2 puntos si ganan en 3; con 1 punto para los que pierdan en 3 parciales, y 0 si se cae en 2. Clasificando además a los mejores, a los siempre apasionante play-offs.

En el 7ma Damas, las líderes son Ana Cipolletti y Gimena Falcón, en la Zona Única del segmento, con 9 puntos, tras 3 triunfos y 1 derrota. En tanto, que el 8va Damas, teniendo 16 parejas en juego, tiene a Romina Monasterolo y Agustina Quiroga en la Zona A; y a Mariela Espinoza junto a Brenda Herrera en la Zona B, con puntaje perfecto y 9 puntos, de cara a la 2da fase que meterá a las 4 primeras en Cuartos de Final.

Ya en caballeros, con 14 binomios, por 5ta, los primeros son los hermanos Gustavo y Marcos Velázquez, que llegaron a las 8 unidades en la Zona A; y Jeremías Díaz Elena con Agustín Godoy, sumando 9 en la B, en otra de las categorías que tendrán salida a 4tos de Final.

Por 6ta, también entre los hombres, hay 3 zonas, y en la A mandan Emmanuel Paz con Nahir Supaga, teniendo 9 puntos; en tanto que en la B, con Jorge Bracamonte y Mariano Vargas (con 3 partidos), y los juveniles Juan Cruz Ramírez y Vicente Zampieri (habiendo jugado 4), encabezan con 9 unidades.

Ya en lq C, los líderes son Lucas Sosa y Pablo Sutín, y Pablo Moya junto a Andrés Pugliese, con 6 unidades; en una categoría que tendrá 8vos de Final, y que clasificará directo a 4tos, a los 1ros de cada zona, y al mejor 2do.

Finalmente, en 7ma Caballeros, Freddy Araoz y Carlos Córdoba en la Zona A; Mariano Ávila y Gastón Bonader por la B; y Agustín Díaz Dian con Gonzalo Ponce en la C, son los líderes, de la competencia que tendrá la misma definición que la 7ma Caballeros.