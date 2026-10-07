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Casi un centenar de parejas participarán del Catamarca Pádel Tour

El exitoso torneo que se juega en su 4ta Edición, con 5 categorías, en damas como en caballeros, y en 9 clubes, es un éxito en la actividad local.

7 Octubre de 2026 00.27

En seguramente el torneo más apasionante del Pádel Catamarqueño, la 4ta Edición del Catamarca Pádel Tour, bajo la organización de Agustín Morcos y la colaboración de Mariana Pedraza, ya tiene 3 fechas disputadas en cada uno de los segmentos de competencia.

El torneo tiene un formato único, y se juega un partido por semana en cada fecha, teniendo a las duplas divididas por zonas, sumando 3 puntos los que ganan sus partidos en 2 sets, 2 puntos si ganan en 3; con 1 punto para los que pierdan en 3 parciales, y 0 si se cae en 2. Clasificando además a los mejores, a los siempre apasionante play-offs.

En el 7ma Damas, las líderes son Ana Cipolletti y Gimena Falcón, en la Zona Única del segmento, con 9 puntos, tras 3 triunfos y 1 derrota. En tanto, que el 8va Damas, teniendo 16 parejas en juego, tiene a Romina Monasterolo y Agustina Quiroga en la Zona A; y a Mariela Espinoza junto a Brenda Herrera en la Zona B, con puntaje perfecto y 9 puntos, de cara a la 2da fase que meterá a las 4 primeras en Cuartos de Final.

Ya en caballeros, con 14 binomios, por 5ta, los primeros son los hermanos Gustavo y Marcos Velázquez, que llegaron a las 8 unidades en la Zona A; y Jeremías Díaz Elena con Agustín Godoy, sumando 9 en la B, en otra de las categorías que tendrán salida a 4tos de Final.

Por 6ta, también entre los hombres, hay 3 zonas, y en la A mandan Emmanuel Paz con Nahir Supaga, teniendo 9 puntos; en tanto que en la B, con Jorge Bracamonte y Mariano Vargas (con 3 partidos), y los juveniles Juan Cruz Ramírez y Vicente Zampieri (habiendo jugado 4), encabezan con 9 unidades.
Ya en lq C, los líderes son Lucas Sosa y Pablo Sutín, y Pablo Moya junto a Andrés Pugliese, con 6 unidades; en una categoría que tendrá 8vos de Final, y que clasificará directo a 4tos, a los 1ros de cada zona, y al mejor 2do.

Finalmente, en 7ma Caballeros, Freddy Araoz y Carlos Córdoba en la Zona A; Mariano Ávila y Gastón Bonader por la B; y Agustín Díaz Dian con Gonzalo Ponce en la C, son los líderes, de la competencia que tendrá la misma definición que la 7ma Caballeros.

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Catamarca Pádel Tour

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