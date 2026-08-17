Tras el empate con EE. UU, Las Leonas enfrentan hoy a Alemania por el Mundial de Hockey 2026

Las Leonas afrontarán hoy una nueva prueba en el Mundial de Hockey 2026, cuando se enfrenten con Alemania por la segunda fecha del Grupo B. El encuentro comenzará a las 12, hora de la Argentina, y será una nueva oportunidad para el seleccionado argentino femenino de conseguir su primera victoria en la competencia.

El partido se disputará en el marco de un torneo que tiene como sedes a Bélgica y Países Bajos y que reúne a las principales selecciones del hockey mundial. Para el conjunto argentino, el compromiso ante Alemania tendrá además el valor de definir buena parte de sus perspectivas inmediatas dentro de una zona que también integran Estados Unidos y Escocia.

Argentina llega al encuentro después de haber igualado 1-1 frente a Estados Unidos en su primera presentación. Ese resultado le permitió sumar un punto en el Grupo B, pero dejó planteada la necesidad de conseguir un resultado positivo ante Alemania para avanzar con mejores perspectivas dentro de la etapa inicial.

El empate ante Estados Unidos dejó un punto

El debut de Las Leonas terminó con un empate 1-1 ante Estados Unidos. El punto obtenido en ese encuentro es el que actualmente tiene Argentina dentro del Grupo B.

En ese contexto, el partido frente a Alemania aparece como una oportunidad importante para sumar y mejorar su posición en la tabla. La selección argentina afrontará el compromiso sabiendo que todavía tendrá un tercer partido en la fase de grupos, aunque el resultado de este encuentro será relevante de cara a la continuidad en el torneo.

La zona se completa con Escocia, que será precisamente el tercer y último rival de Argentina durante esta etapa. Por lo tanto, el recorrido de Las Leonas en la fase de grupos contempla tres encuentros:

Primera fecha: Argentina 1-1 Estados Unidos.

Argentina 1-1 Estados Unidos. Segunda fecha: Argentina vs. Alemania, hoy a las 12.

Argentina vs. Alemania, hoy a las 12. Tercera fecha: Argentina vs. Escocia, el miércoles 19 de agosto a las 6.

Cómo ver Las Leonas vs. Alemania

El partido entre Argentina y Alemania podrá seguirse en vivo en el país a través de ESPN, con distintas opciones según el servicio de televisión contratado. Los canales indicados para seguir la transmisión son:

Flow: canal 103.

canal 103. DirecTV: canales 621 en SD y 1621 en HD.

canales 621 en SD y 1621 en HD. Telecentro: canales 105 en SD y 1011 en HD.

Además de las alternativas televisivas, el encuentro podrá seguirse de manera online mediante Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.

También estará disponible ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow, lo que amplía las posibilidades para quienes busquen seguir el partido por internet.

El último partido de la fase de grupos

Después del compromiso ante Alemania, Las Leonas cerrarán su participación en la fase de grupos frente a Escocia. Ese encuentro está programado para el miércoles 19 de agosto a las 6, hora de la Argentina. Será el tercer y último partido de la selección en esta instancia del Mundial de Hockey 2026.

Por eso, el choque de hoy adquiere una importancia particular dentro del recorrido argentino. Después del empate conseguido ante Estados Unidos, el equipo buscará sumar nuevamente y, en este caso, conseguir su primera victoria en el torneo.

El resultado ante Alemania será parte del camino que deberá recorrer el seleccionado antes de afrontar el último compromiso de la zona ante Escocia.

Un Mundial que se extiende hasta el 29 de agosto

El Mundial de Hockey 2026 comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el 29 de agosto, fecha en la que se disputará la gran final. La definición tendrá como escenario el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo.

El torneo reúne a las principales selecciones del deporte y tiene como sedes a Bélgica y Países Bajos, en una competencia que se extenderá durante dos semanas y que tendrá su definición en Ámsterdam.

En ese marco, Las Leonas buscarán avanzar en el certamen y volver a ocupar un lugar protagónico en una competencia que reúne a las mejores selecciones del planeta.