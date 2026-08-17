Duro revés para Dibu Martínez: se cayó su pase a la Juventus y peligra su continuidad en Aston Villa

Por segundo mercado de pases consecutivo, Emiliano "Dibu" Martínez tenía todo preparado para dejar el Aston Villa, pero nuevamente el destino modificó sus planes. Después de una despedida que no llegó a concretarse en mayo de 2025, cuando su transferencia al Manchester United terminó cayéndose, ahora el arquero marplatense vuelve a encontrarse con una operación frustrada.

Esta vez, el destino que parecía abrirse era la Juventus, uno de los clubes que había mostrado mayor interés en contratar al arquero de la Selección argentina. Las conversaciones entre la dirigencia de la Vecchia Signora y el Aston Villa habían avanzado hasta último momento, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto.

El nuevo escenario resulta todavía más complejo para Martínez porque la caída de su transferencia no significa solamente que deberá permanecer en Inglaterra. Al mismo tiempo, el Aston Villa aceleró las gestiones para incorporar a otro arquero, el japonés Zion Suzuki, una operación que podría modificar directamente el lugar del argentino dentro del equipo dirigido por Unai Emery.

Juventus descartó la operación

La Juventus era el principal interesado en quedarse con el arquero marplatense, de 33 años, y mantuvo conversaciones avanzadas con los dirigentes del conjunto inglés.

Sin embargo, la propuesta económica presentada por el club italiano no logró satisfacer las pretensiones del Aston Villa, que exigía más de 10 millones de euros por la ficha de Martínez. A esa diferencia económica se sumaron dudas vinculadas con la condición física del arquero. La fractura de dedo sufrida en el Mundial generó interrogantes entre los italianos y terminó influyendo en la decisión de no avanzar con la contratación.

Ante la imposibilidad de cerrar la llegada del argentino, la Juventus optó por otra alternativa. El elegido fue el italiano Guglielmo Vicario, proveniente del Tottenham, quien pasó a ocupar el lugar que inicialmente podía estar destinado al arquero argentino.

De esta manera, las cuestiones económicas y físicas terminaron siendo determinantes para que la Vecchia Signora desistiera de contratar a Martínez.

Aston Villa acelera por Zion Suzuki

La caída de la transferencia a Juventus dejó al arquero en una situación incómoda dentro del Aston Villa. Martínez todavía tiene tres temporadas más de contrato vigente y se encuentra entre los salarios más altos del plantel, pero la dirigencia del club inglés tomó una decisión que puede alterar su situación deportiva.

Aston Villa aceleró las negociaciones para concretar la incorporación del japonés Zion Suzuki, por quien desembolsará algo más de 30 millones de euros al Parma.

La magnitud de la operación y el lugar que ocupa Suzuki en los planes del club alimentan la posibilidad de un cambio profundo en el arco. En el entorno del Aston Villa ya se desliza que el japonés no llegará a la Premier League para ser suplente, sino con la intención de convertirse directamente en el dueño de la valla que conduce Unai Emery.

El movimiento coloca a Martínez ante un escenario que no estaba contemplado de la misma manera cuando comenzaron las conversaciones con Juventus. El arquero no solo perdió la posibilidad de cambiar de club, sino que ahora deberá afrontar una competencia directa por la titularidad en el equipo inglés.

Un plantel en plena reestructuración

La posible llegada de Suzuki se inscribe además en un proceso más amplio de reestructuración del Aston Villa. El conjunto inglés ya sufrió las bajas de jugadores considerados piezas importantes dentro de su plantel, entre ellos Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne.

En ese contexto, la incorporación de Suzuki aparece como parte de una renovación que también puede tener consecuencias sobre la estructura del equipo y, particularmente, sobre la situación de Martínez.

El arquero argentino cuenta con contrato por tres temporadas más y continúa entre los jugadores con salarios más altos de la plantilla. Sin embargo, la decisión de invertir algo más de 30 millones de euros en un nuevo arquero plantea un escenario deportivo diferente para el marplatense.

La llegada de Suzuki, según lo que ya se desliza en el entorno del club, no estaría pensada para sumar una alternativa al puesto, sino para que el japonés pueda adueñarse de la titularidad.

Dos semanas para definir el futuro

Con dos semanas de mercado de pases por delante, Martínez vuelve a quedar en una situación de incertidumbre. El arquero de la Selección argentina deberá evaluar ahora qué camino tomar después de que se frustrara la posibilidad de llegar a la Juventus. Las alternativas pasan por buscar un destino diferente a último momento o permanecer en Inglaterra para intentar recuperar el lugar que podría quedar en manos de Suzuki.

La situación guarda un fuerte paralelismo con lo ocurrido en mayo de 2025, cuando Martínez protagonizó una despedida entre lágrimas ante la posibilidad de dejar Aston Villa y concretar su llegada al Manchester United. Aquella transferencia finalmente se cayó y el arquero permaneció en Birmingham.

Ahora la historia vuelve a repetirse, aunque con un elemento adicional que vuelve más delicado el panorama: el Aston Villa ya trabaja para incorporar a un arquero por una cifra superior a los 30 millones de euros y en el entorno del club se considera que llegará para ser titular.