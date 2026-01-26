Baja sensible en Boca: Velasco, dos meses fuera

El debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura dejó un sabor agridulce en la Ribera. Lo que comenzó como un festejo tras la victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, gracias al gol de Lautaro Di Lollo, terminó transformándose en una crisis de planificación para el cuerpo técnico. Este lunes, el club emitió un comunicado oficial que confirma el peor escenario para una de sus piezas creativas: Alan Velasco estará alejado de las canchas por un período de dos meses.

La situación se desencadenó durante el desarrollo del encuentro frente al "Malevo", en el cual ambos equipos hacían su presentación oficial en el torneo. Velasco, que inició el partido como titular, recibió una dura patada de Barbieri, defensor de Riestra. El impacto obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico de Boca sobre el césped. A pesar de los intentos por recuperarlo, el futbolista de 23 años debió abandonar el juego con visibles muestras de dolor, dejando su lugar a Brian Aguirre.

Tras realizarse los estudios pertinentes este lunes para determinar la gravedad del cuadro, la institución utilizó sus redes sociales para dar a conocer el diagnóstico definitivo: distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Esta baja representa un duro revés para el volante, quien no podrá tener la continuidad deseada en el certamen local que acaba de iniciar y deberá enfocarse nuevamente en un proceso de rehabilitación física.

El rompecabezas táctico de Claudio Úbeda

La ausencia de Velasco obliga al entrenador Claudio Úbeda a mover piezas de forma inmediata en un calendario que no da tregua. Si bien el reemplazante natural durante el partido fue Brian Aguirre, la disponibilidad del extremo para los próximos compromisos es una incógnita debido a factores extra-deportivos.

Actualmente, Aguirre es una pieza clave en la negociación que el Consejo de Fútbol mantiene con Estudiantes de La Plata por el traspaso de Santiago Ascacíbar. En caso de que la operación se cierre en las próximas horas, Úbeda no podrá contar con él para el trascendental duelo del próximo miércoles ante el "Pincha".

Ante este escenario de urgencia, el cuerpo técnico baraja diversas variantes para reestructurar el mediocampo:

Kevin Zenón: Se perfila como la opción más sólida dentro del plantel actual para asumir la conducción del equipo y el rol de enlace.

Ángel Romero: El club aguarda con expectativa la llegada del paraguayo, quien es el apuntado para ocupar ese puesto en el esquema titular una vez que se oficialice su incorporación.

La baja de Velasco no solo afecta el esquema táctico para la próxima fecha, sino que condiciona la estrategia de Boca Juniors en un mercado de pases que todavía se encuentra en movimiento. Con el torneo ya en marcha, la capacidad de Úbeda para reorganizar sus variantes será determinante para mantener las aspiraciones al título.