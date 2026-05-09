Banfield eliminó a San Martín de Tucumán por penales y avanzó a octavos de la Copa Argentina

Banfield derrotó a San Martín de Tucumán por 5-4 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, en un encuentro en el que fue ampliamente efectivo a pesar de no imponerse en el desarrollo del juego y que disputaron esta noche, en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo tucumano arrancó en ventaja con el gol del delantero Benjamín Borasi en el último minuto reglamentario de la primera parte, mientras que el "Taladro" lo igualó a los 33 minutos de la segunda etapa por medio del delantero Mauro Méndez.

Ya en la tanda de penales, el arquero Facundo Sanguinetti pudo detener el décimo y último disparo, al arrojarse sobre su poste izquierdo y contener el intento del lateral Nahuel Gallardo.

Desde el punto del penal convirtieron, para el "Taladro", el delantero Bruno Sepúlveda, el volante Lautaro Gómez, el defensor Nicolás Meriano y los atacantes Tiziano Perrotta y Méndez, mientras que para el conjunto tucumano anotaron los mediocampistas Santiago Briñone, Nicolás Castro y Luciano Ferreyra, además del defensor Tiago Peñalba.

Con el triunfo, el equipo de la zona Sur del conurbano bonaerense se medirá con Midland, actualmente séptimo en la zona B de la Primera Nacional, por un lugar en los cuartos de final de la copa nacional.

El primer acercamiento del partido fue del equipo tucumano, a los nueve minutos, con un tiro libre cercano al córner del extremo Benjamín Borasi, quien buscó el segundo palo y desvió su disparo, cerca del travesaño.

Tres minutos más tarde, el defensor Sergio Vittor prolongó un centro de cabeza, en un errado intento de despeje, y permitió el cabezazo del carrilero Elías López, que el defensor Facundo Sanguinetti tuvo que despejar por encima del travesaño.

Banfield no tuvo acercamientos hasta los 18 minutos, cuando el lateral izquierdo Ignacio Abraham avanzó en velocidad por la banda eludiendo un marcador y definió con la cara externa del pie, aunque su tiro fue bloqueado por un defensor y contenido por el guardameta Nahuel Manganelli.

A los 29 minutos, el mediocampista Santiago Briñone remató de media vuelta en el rebote de un tiro libre, con un disparo que se fue cerca del poste izquierdo de Sanguinetti, a media altura.

Cuando iban 38 minutos, el extremo Alan Cisnero recibió en la medialuna del área y pudo rematar de primera, con la pierna derecha, con un remate que fue desviado por el defensor Danilo Arboleda y le quedó en las manos a Sanguinetti.

Cuatro minutos después, un córner desde la izquierda de San Martín habilitó el cabezazo del defensor Nicolás Ferreyra, desde el punto del penal, que quiso poner su remate contra el segundo palo, aunque le salió ancho.

El "Taladro" tuvo su única llegada clara del primer tiempo a los 43 minutos, con un gran centro desde la izquierda al segundo palo del extremo David Zalazar, que permitió la aparición del delantero Tiziano Perrotta, que puso el pie izquierdo pero definió por encima del travesaño.

El primer gol del partido llegó a los 45 minutos del primer tiempo, con un saque desde el arco de Manganelli que fue recibido por Benjamín Borasi, ante una defensa increíblemente estática, para que el delantero eluda a Arboleda y defina ante el achique de Sanguinetti, que desvió la pelota con la pierna derecha pero no alcanzó a sacarle el destino de gol.

San Martín de Tucumán protagonizó el primer acercamiento del segundo tiempo, con un centro abierto desde la derecha para el cabezazo del joven delantero Luca Arfaraz, que cabeceó desde la medialuna del área aunque sin potencia ni precisión.

A los 32 minutos del segundo tiempo, Alan Cisnero desequilibró por el costado izquierdo, enganchó y puso la pelota al borde del área para el disparo de primera de Briñone, que cruzó un zurdazo que se fue muy ancho.

Solo un minuto más tarde, un remate desde afuera del área del volante Lautaro Gómez dio en el palo derecho de Manganelli y le quedó al delantero Mauro Méndez, que por primera vez recibió la pelota frente al arco rival y cruzó un derechazo bajo y furibundo, que volvió a dar en el mismo poste antes de convertirse en la igualdad.

A los 38 minutos, un tiro libre jugado en corto terminó en un remate del mediocampista Tomás Adoryan a 40 metros del arco, el cual agarró efecto, bajó y pasó muy cerca del travesaño.

Comenzada la tanda de penales, ambos equipos tuvieron una gran efectividad. Con los primeros nueve disparos convertidos en gol, con ambos arqueros adivinando los palos en la mayoría de los remates, Facundo Sanguinetti se quedó con el disparo del lateral Nahuel Gallardo, que cruzó un zurdazo a media altura, y le dio la clasificación al "Taladro", que pudo festejar tras más de 1.500 kilómetros de viaje.