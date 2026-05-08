Abren las inscripciones para un torneo de básquet 3x3 en Catamarca

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca (FBPC) puso en marcha una nueva iniciativa destinada a fortalecer el desarrollo de las divisiones inferiores con el lanzamiento de su Torneo 3x3 para Divisiones Formativas, competencia que abarcará tanto la rama masculina como femenina y que abrirá sus puertas a clubes, instituciones sociales y equipos amateurs.

El certamen se presenta como una propuesta orientada a consolidar la práctica del básquetbol en formato reducido, una modalidad que ha ganado relevancia en los últimos años y que permite ampliar las posibilidades de participación para jugadores y jugadoras jóvenes. En ese contexto, la FBPC confirmó la apertura oficial de las inscripciones para las distintas categorías que formarán parte de la competencia.

En la rama masculina, las categorías habilitadas serán:

U13 : jugadores nacidos en 2013 y 2014.

: jugadores nacidos en 2013 y 2014. U15 : nacidos en 2011 y 2012.

: nacidos en 2011 y 2012. U17: nacidos en 2009 y 2010.

En tanto, el certamen femenino tendrá un formato unificado en determinadas divisiones:

U13 y U15 : categorías integradas por jugadoras nacidas entre 2011 y 2014.

: categorías integradas por jugadoras nacidas entre 2011 y 2014. U17 y U19: categorías conjuntas para deportistas nacidas entre 2007 y 2010.

Participación abierta y requisitos para los clubes

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es la posibilidad de participación para equipos amateurs y conjuntos pertenecientes a instituciones sociales, ampliando así el universo competitivo más allá de los clubes federados tradicionales.

No obstante, la organización estableció una obligación específica para las entidades que participaron del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú". Dichos clubes deberán participar, como mínimo, con un equipo masculino por categoría dentro del nuevo torneo 3x3.

En el caso de la rama femenina, la participación no será obligatoria para las instituciones y, además, se permitirá la incorporación de jugadoras amateurs, una medida orientada a fomentar la inclusión y aumentar la presencia de equipos en competencia.

La reglamentación también contempla la integración de jugadores federados en los equipos amateurs o pertenecientes a instituciones sociales. Según lo dispuesto por la FBPC, cada uno de estos conjuntos podrá incorporar un jugador federado dentro de su plantilla.

Inscripciones, costos y requisitos administrativos

Las inscripciones deberán realizarse mediante el formulario oficial provisto por la Federación. El documento puede descargarse a través del siguiente enlace:

Formulario oficial FBPC 3x3

Una vez completado, el formulario deberá ser presentado en la sede federativa ubicada en Prado 820.

En relación con la conformación de los equipos, la organización determinó que la Lista de Buena Fe podrá estar integrada por un mínimo de cuatro jugadores y un máximo de cinco. Los encuentros se disputarán con cuatro jugadores en cancha, respetando así el formato establecido para la modalidad 3x3.

El costo de inscripción será de $40.000 por equipo, mientras que las fechas límites para anotarse variarán según la rama:

Masculino : cierre de inscripciones el 24 de mayo .

: cierre de inscripciones el . Femenino: cierre de inscripciones el 31 de mayo.

Asimismo, la FBPC informó las fechas previstas para el inicio de la competencia:

Masculino : comienzo el sábado 30 .

: comienzo el . Femenino: inicio el sábado 6.

Un formato competitivo con definición en playoffs

El campeonato se disputará bajo un sistema de una ronda clasificatoria, tras la cual se desarrollarán instancias eliminatorias para definir a los campeones de cada categoría.

La etapa decisiva incluirá:

Semifinales

Final

La Federación confirmó además que habrá reconocimientos deportivos para los equipos y jugadores destacados del torneo. En ese sentido, se premiará a:

Campeones

Subcampeones

MVP del certamen

Además, se entregará un reconocimiento especial a todas las instituciones participantes, en una señal de respaldo al trabajo de formación y promoción del básquet juvenil en la provincia.

Un certamen que busca ampliar la participación

El lanzamiento del Torneo 3x3 representa una nueva instancia de competencia para el básquet formativo catamarqueño y, al mismo tiempo, una oportunidad para integrar a jóvenes deportistas provenientes tanto del ámbito federado como amateur.

La decisión de habilitar la participación de instituciones sociales y equipos no federados, junto con la flexibilidad planteada para la rama femenina, configura una estrategia orientada a ampliar la base deportiva y generar mayores espacios de desarrollo para niños, niñas y adolescentes vinculados a la disciplina.

Con categorías distribuidas por edades, un esquema competitivo definido y un formato de inscripción accesible, la FBPC avanza en la organización de un torneo que buscará reunir a distintos actores del básquet provincial en torno a una modalidad dinámica y de creciente expansión.

Para consultas e información adicional, la Federación informó que los interesados podrán comunicarse a los siguientes contactos: