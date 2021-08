Barcelona despidió a Lionel Messi con un emotivo video

La noticia más impactante de la temporada explotó este 5 de agosto: Barcelona confirmó la salida de Lionel Messi. La renovación del contrato “no pudo formalizarse debido a obstáculos económicos y estructurales”, según informó el club catalán en un comunicado.

Más allá de este texto formal, la entidad azulgrana también publicó en sus redes un emotivo video titulado “Lo mejor de lo mejor”, que dura más de siete minutos donde se despide al crack argentino. “Gracias, Leo”, manifiesta el posteo que acompaña a estas imágenes de sus goles, sus mejores jugadas, los momentos claves que protagonizó, los títulos que conquistó y otros hitos de estos 17 años del rosarino como jugador profesional del Barcelona.

También hay cortes de la época de jugador amateur en las juveniles del equipo culé, donde desde muy chico empezó a deslumbrar con su magia. Leo llegó al Barça en diciembre de 2000 con un contrato escrito en una servilleta, aunque su ingreso formal fue en enero de 2001.

Desde momento comenzó la gran historia de Messi en la entidad catalana y empezó en divisiones inferiores. En su segundo partido con el Infantil B del Barcelona se fracturó el peroné izquierdo y estuvo varios meses sin jugar. Sin embargo, se recuperó y en las categorías inferiores del Barça jugó cinco temporadas, marcando 105 goles en 107 partidos.

El 16 de noviembre de 2003, ante el Porto, con 16 años, debutó con el primer equipo en un encuentro amistoso disputado en el Estadio do Dragão; y ya era un jugador rápido, delgado y con un dribling perfecto. Un año más tarde debutó de forma oficial en la Liga de España y rápido se ganó un lugar entre las figuras del Barcelona.

En la entidad catalana rompió todos los récords. Entre varios de ellos se destacan sus seis Balones de Oro, y es probable que gane un séptimo cuyo mérito se potencia por haber logrado su primer título con la selección argentina a nivel mayores que fue en la pasada Copa América.