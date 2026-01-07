Barcelona goleó 5-0 al Athletic de Bilbao y jugará la final de la Supercopa de España

Barcelona aplastó al Athletic Club de Bilbao por 5-0, en el marco de la primera semifinal de la Supercopa de España, y logró el pase al partido por el título. El equipo de Hansi Flick no tuvo piedad en el primer tiempo: se fue al descanso con una ventaja de cuatro goles y luego liquidó el encuentro en la segunda mitad.

Los tantos fueron convertidos por Raphinha (2), Ferrán Torres, Fermín López y Roony Bardghji. El Blaugrana dominó de principio a fin y, si bien bajó el ritmo en la parte complementaria, no sufrió amenazas en su arco más allá de un remate al palo en el primer tiempo.

Ahora, el Blaugrana se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid el jueves.

El partido se disputó en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos y la asistencia de Jorge Figueroa Vázquez en el VAR.