Barcelona goleó al Espanyol en el clásico de Cataluña y quedó a un paso de ganar LaLiga

El Barcelona goleó 4-1 al Espanyol, este sábado en condición de local, en el marco del clásico de Cataluña de la Fecha 31 de LaLiga de España que lo tiene como líder con 79 puntos.

Eel equipo del alemán Hansi Flick arribaba a este clásico tras lo que fue la dura derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, el miércoles en condición de local, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El Barcelona viene de vencer 2-1 al Atlético de Madrid, el pasado viernes en el Cívitas Metropolitano. Con este resultado y la derrota de su más inmediato perseguidor Real Madrid ante el Mallorca, los blaugranas se afirmaron en lo más alto del certamen con 76 puntos, 7 por encima del escolta.

En el Camp Nou, el Barça empezó ganando a los 9 minutos de juego con el gol de Ferrán Torres. En un preciso tiro de esquina de Lamine Yamal desde la izquierda que cayó en el segundo palo y superó al arquero serbio Marko Dmitrovic, el ex Valencia cabeceó y puso el 1-0.

A los 25 minutos, Torres marcó su segundo gol en la tarde catalana y amplió la ventaja para los de Flick. Con un contragolpe conducido por Yamal y posterior pase a la espalda de la defensa del Espanyol, Torres quedó mano a mano con el arquero Dmitrovic, se la punteó a su derecha y puso el 2-0.

Ya en el complemento, a los 11 minutos, el Espanyol descontó con el gol de Pol Lozano. Sobre la izquierda de la línea de fondo, el delantero Edu Expósito metió el centro al vértice del área chica donde Eric García despejó hacia la medialuna y, a la carrera, Lozano ingresó, le dio de primera cruzado y marcó para los visitantes.

A falta de 3 minutos para el final, el Barcelona sentenció la victoria con el gol de Yamal. Tras un gran pase al vacio de Marc Casadó, el arquero Dmitrovic intentó anticipar y despejar la pelota pero siguió de largo ante el punteo de Yamal que se fue solo ante el arco para darle un pase a la red y anotar el 3-1.

La goleada la cerró el inglés Marcus Rashford a los 44 minutos. Tras la habilitación de Yamal sobre la izquierda, el neerlandés Frenkie de Jong quedó mano a mano sobre el primer palo con Dmitrovic, pisó la pelota para atrás y metió un pase alto al inglés que le dio de primera cruzado, marcando así el 4-1.

Con este resultado, el Barcelona se afirma como líder absoluto de LaLiga de España con 79 puntos, 9 por encima del Real Madrid que este viernes empató 1-1 con el Girona en el estadio Santiago Bernabéu.

La jornada de fútbol de sábado en España comenzó con el empate 3-3 entre la Real Sociedad y el Álaves en el Reale Arena. Por su parte, el Elche le ganó 1-0 al Valencia en el estadio Manuel Martínez Valero.

En tanto, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla derrotó 2-1 al Atlético de Madrid que contó con la presencia de los argentinos Juan Musso y Thiago Almada.