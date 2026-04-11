Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y se metió en octavos de final

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó 3-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional y se consolida como líder de la misma con 32 puntos.

En el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, el defensor Juan Elordi abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Leonel Bucca amplió la ventaja a los 23 para la ´Lepra´. A los 48 minutos, Sebastián Prieto descontó para el ´Bicho´ que sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz a los 16 minutos de juego, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El defensor Alejo Osella cerró la victoria para Independiente Rivadavia de Mendoza a los 7 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti se afianza en lo más alto de la Zona B con 32 puntos a raíz de 10 victorias, 2 empates y tan solo 2 derrotas. En la próxima fecha, visitará a Banfield el lunes desde las 17.15.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez no pudo recortar distancias con Independiente Rivadavia y quedó tercero con 23 puntos. En la próxima fecha, Argentinos Juniors recibirá a Atlético Tucumán el sábado desde las 21.45.

En la tarde soleada de Mendoza, el defensor Elordi abrió el marcador a los 9 minutos de juego, ingresando en soledad por el segundo palo tras un gran centro desde la izquierda de Matías Fernández.

A los 23 minutos, el mediocampista Bucca amplió la ventaja para los mendocinos. Tras un gran tiro libre de Rodrigo Atencio desde casi mitad de cancha, la pelota cayó en el punto penal donde el santafesino la desvió y terminó colandosé en el ángulo izquierdo del arquero chileno Brayan Cortes.

Sobre el final de la primera etapa, el defensor Prieto descontó para Argentinos Juniors a los 48 minutos. Tras un contragolpe iniciado por el mismo, la pelota le llegó al chileno Iván Morales sobre el vértice derecho del área, habilitó a Prieto sobre la línea de fondo y este, con el ángulo cerrado, le dio con potencia por encima de la humanidad del arquero Nicolás Bolcato y marcó.

En el complemento, a los 7 minutos, el mediocampista Osella sentenció el triunfo para la ´Lepra´. Tras una apertura de Fernández en el vértice derecho del área, Elordi desbordó por ese sector, metió el centro al primer palo donde Osella cabeceó con serenidad y puso la pelota pegada al palo del arquero Cortés que voló pero no pudo evitar el 3-1 definitivo.