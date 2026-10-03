Barracas Central logró una victoria agónica ante Atlético Tucumán y eliminó a River de los playoffs

Barracas Central se quedó con el triunfo 3-2 frente a Atlético Tucumán en uno de los partidazos de la undécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, que se definió en la última jugada y terminó desplazando a River de los play-offs.

Los goleadores que dieron vuelta el partido para el "Guapo" fueron Enzo Taborda, a los 13 del segundo tiempo, y Nicolás Orsini, con doblete a los 30 y 48 minutos finales; mientras que Nicolás Laméndola abrió el marcador para el "Decano" y Maximiliano Villa puso el empate parcial a los 45 minutos del complemento.

En el anterior partido, Atlético Tucumán perdió por la mínima, 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata; mientras que Barracas Central terminó de la misma manera y con el mismo resultado, pero frente a Independiente Rivadavia en condición de local.

En el encuentro disputado en el estadio Monumental Presidente José Fierro, comenzó mucho mejor el equipo de Julio Falcioni, con un "bombazo" de volea de Lautaro Godoy a los dos minutos, que obtuvo la buena respuesta del arquero visitante, Marcelo Miño.

A los 34 del inicio del partido, Leonel Di Plácido tiró un centro al área de Barracas, el cual, casi cayéndose, pudo conectar y empujar Nicolás Lamiéndola para abrir el marcador a favor de los tucumanos.

La paridad la consiguió el "Guapo" a los 12 minutos del comienzo del complemento, con un centro pasado de derecha a izquierda por parte de Tomás Lavezzi, que supo parar Enzo Taborda para rematar ante la salida del arquero local, Luis Ingolotti.

Cuando en el reloj, apenas corrían los 30 minutos, Nicolás Orsini se encontró un rebote y sacó un derechazo, a "quemarropa" en el área de Tucumán, para poner el 2-1 y adelantar al equipo de Damián Ayude.

Pero, sobre el final del partido, el "Decano" reaccionó para empardar una vez más las cosas, a los 45 minutos con gol de Maximiliano Villa de cabeza, que hizo que todo el estadio pegara el grito por el empate agónico.

En ese momento, parecía haberse terminado con una repartija de puntos, pero tres minutos más tarde, en el tiempo adicional, el equipo de Ayude avanzó en su último ataque e intentó que terminó con un centro de Lavezzi para que Orsini, de cabeza, ponga su doblete y le dé el broche final a un infartante final y triunfo para el equipo bonaerense.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán deberá visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata en el "Bosque", el viernes 9 de octubre; por su lado, Barracas Central deberá recibir a Huracán en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.