Batistuta podría ser el nuevo DT de Central Córdoba

Después de coquetear mucho tiempo con la dirección técnico, Gabriel Batistuta podría ver cumplido su sueño ya que es uno de los principales apuntados por la dirigencia de Central Córdoba de Santiago del Estero. El exgoleador sería el reemplazante de Abel Balbo, quien abandonó el cargo para irse a Estudiantes de La Plata.

La dirigencia del club Ferroviario evalúa la posibilidad de darle a Batistuta su primera experiencia como DT, tal como hizo con Balbo que terminó con una muy buena campaña logrando que su equipo se salve del descenso.

Según revelaron a la agencia Telam allegados a la institución santiagueña, habría sido el propio Batistuta, quien “levantó el teléfono y les hizo saber de su proyecto” a los directivos. El exgoleador llegaría acompañado por el exfutbolista José Chamot, que ocuparía el rol de ayudante. Batistuta tuvo un paso como mánager de Colón entre 2011 y 2013, pero nunca ejerció como entrenador.

“Por ahora es una propuesta informal, todavía no se analizaron nombres en forma minuciosa”, reveló el portavoz consultado que también señaló que el nombre que más seduce a la Comisión Directiva de Central Córdoba es Facundo Sava, actual técnico de Patronato de Paraná,

Qué piensa Batistuta sobre ser DT

Desde hace tiempo Batistuta tiene ganas de calzarse el buzo de entrenador, pero no a cualquier precio. En una entrevista con el diario La Nación, el exgoleador señaló que la idea le gusta porque tiene “muchas ganas de enseñar”.

“Estoy en el mismo lugar de siempre. No me cierro, pero tampoco me voy a meter en un ambiente que no sé si voy a jugar el lunes, el vienes, al mediodía o a la noche. No, no estoy dispuesto a pagar ese precio. O sea, quiero, pero no sé hasta dónde. Cuando quise jugar al fútbol me corté el pelo, me rompí los tobillos y todo lo que vos quieras porque yo quería estar como estoy ahora: rascándome, acá, tranquilo. Hice todo para esto. Ahora, vos me preguntás ¿querés ser técnico? Y sí, quiero, creo que tengo varias cosas para enseñar... pero hasta ahí nomás. No a cualquier precio”, señaló. Batistuta, uno de los máximos símbolos de la Selección, podría tener su primera experiencia como entrenador.

Por otro lado, Bati señaló que su modelo a seguir es Pep Guardiola, con quién también lo une una gran amistad.

“¿Guardiola es el último revolucionario del fútbol mundial? 'Diría que es el que más labura. El otro día me decía: 'Bati, todos creen que soy un genio, y yo laburo. Lo único que hago es laburar'. Y es así: es el primero que llega y el último que se va. Todos nos imaginamos que es un genio inventando jugadas, sentado en un sillón, y él labura antes que nada. Por supuesto que tiene ideas innovadoras, pero después hay que aplicarlas y convencer. Y eso es trabajo. Yo le preguntaba adónde iría mañana como técnico, y me dijo: 'Estaría casi dejando, porque laburo mucho, mucho. No juguemos mucho al golf porque me voy a entusiasmar y me voy a dedicar a andar jugando por ahí, en alguna cancha perdida', bromeaba”.