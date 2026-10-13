Belgrano-River en el Kempes: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Belgrano dio a conocer los detalles de la venta de entradas para el partido frente a River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, que se jugará el domingo 18 de octubre, a las 20.15, en el estadio Kempes. El encuentro contará con la presencia de simpatizantes de ambos clubes y tendrá localidades disponibles tanto para los hinchas no socios del Pirata como para el público visitante.

La organización de la venta contempla diferentes modalidades, valores y ubicaciones, de acuerdo con la condición de cada simpatizante. Mientras que los hinchas de Belgrano podrán adquirir sus boletos a través del sitio oficial de venta dispuesto por la institución, los simpatizantes de River tendrán sus propias localidades habilitadas mediante una plataforma específica.

El anuncio incluye, además, las condiciones de acceso al estadio y las disposiciones que deberán cumplir tanto quienes compren entradas como los socios de Belgrano que cuentan con abonos.

Uno de los aspectos centrales de la información difundida por el Pirata es que el ingreso al estadio se realizará únicamente con el DNI físico, que deberá presentarse en el acceso correspondiente a la tribuna asignada. Para los visitantes, el documento nacional de identidad vigente funcionará directamente como entrada.

Cuándo comienza la venta para los hinchas de Belgrano

La venta de entradas para los simpatizantes de Belgrano que no son socios comenzará el martes 13 de octubre, a partir de las 9. La operación se realizará a través del sitio socios.belgrano.com.ar.

Para poder efectuar la compra, será necesario registrarse previamente en la plataforma bajo la categoría «Hincha». Este requisito deberá cumplirse antes de avanzar con la adquisición de las localidades. Los precios establecidos por el club varían según la platea elegida y la edad del asistente. De acuerdo con los valores informados, la Platea Gasparini tendrá un costo de $60.000 para mayores, mientras que los menores de hasta 11 años inclusive abonarán $42.000.

En el caso de la Platea Ardiles, el precio será superior: los mayores deberán pagar $70.000 y los menores de hasta 11 años inclusive tendrán una tarifa de $49.000.

El detalle de los valores para los hinchas no socios es el siguiente:

Platea Gasparini: $60.000 para mayores.

Platea Gasparini para menores: $42.000 para niños de hasta 11 años inclusive.

Platea Ardiles: $70.000 para mayores.

Platea Ardiles para menores: $49.000 para niños de hasta 11 años inclusive.

La diferencia de precios responde a la ubicación seleccionada dentro del estadio. Por eso, los simpatizantes deberán tener en cuenta tanto el sector elegido como el valor correspondiente a su categoría al momento de realizar la compra.

Cómo ingresarán los socios con abono

Belgrano también confirmó las condiciones de acceso para sus socios que cuentan con abono. En estos casos, no será necesario pagar un importe adicional para ingresar al partido, siempre que se cumplan dos requisitos: tener al día la cuota correspondiente a octubre y presentar el carnet físico.

La institución estableció una distribución específica de los abonados en las distintas tribunas y plateas del Kempes. La asignación contempla los sectores habituales de los socios y determina en qué ubicación deberá ingresar cada grupo durante el encuentro frente a River.

La distribución informada es la siguiente:

Popular Pirata y Preferencial: serán ubicados en la Popular Artime.

Cuellar Alta y Platea Heredia: tendrán ubicación en la Platea Gasparini.

Cuellar Baja: corresponderá a la Platea Ardiles.

Celeste Lateral, Central y Súper Celeste: contarán con ubicaciones específicas en la Platea Ardiles.

Palcos: serán destinados al Sector W.

Sector Accesible CAB: ocupará el espacio accesible de esa platea.

De esta manera, los socios con abono tendrán asignado un sector determinado para el partido, sin necesidad de adquirir una entrada adicional, siempre que mantengan regularizada su situación con la cuota de octubre y concurran con el carnet físico.

La información resulta importante para que cada abonado pueda identificar anticipadamente la tribuna o platea que le corresponde y cumplir con las condiciones de acceso establecidas por el club.

Entradas para los hinchas de River

Los simpatizantes de River Plate también tendrán presencia en el estadio Kempes. Las localidades destinadas al público visitante ya se encuentran a la venta a través del sitio ventas.autoentrada.com. El sector asignado para los hinchas del Millonario será la Tribuna Willington, mientras que el precio general de cada entrada se fijó en $100.000, a lo que deberá sumarse el costo de servicio correspondiente.

La modalidad de compra establece un límite por usuario: cada persona podrá adquirir hasta cuatro entradas. Esta disposición determina la cantidad máxima de localidades que puede gestionar un mismo comprador mediante la plataforma habilitada.

En cuanto al ingreso al estadio, los visitantes deberán concurrir con su DNI físico vigente. En este caso, el documento funcionará directamente como entrada, por lo que será el elemento requerido para acceder al sector correspondiente.

La venta de las localidades visitantes permanecerá habilitada hasta el domingo 18 de octubre, a las 17, o hasta que se agote el stock disponible. Por lo tanto, el expendio finalizará cuando se alcance cualquiera de esas dos condiciones.