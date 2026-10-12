Lanús derrotó a Vélez y se prendió en la pelea de la Zona A

A Lanús le alcanzó con jugar un buen segundo tiempo para romper con cierta falta de efectividad en el primero y derrotar por 2 a 0 a Vélez, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores en el estadio Néstor Díaz Pérez fueron el defensor Sasha Marcich, a los 13 minutos del complemento, y el arquero Tomás Marchiori, en contra, en el cuarto minuto de descuento.

El triunfo ubica al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el quinto lugar de la zona A, con 20 puntos y cinco fechas consecutivas sin perder, mientras que el "Fortín" quedó cuarto en el grupo, con una unidad más.

La primera llegada del partido fue de la visita, cuando un error en salida del defensor José Canale a los 22 minutos dejó mano a mano al delantero Ronaldo Martínez, cuyo remate con efecto y a media altura buscaba el segundo palo pero fue contenido por Tomás Marchiori.

Tres minutos después, un centro al segundo palo del extremo Lucas Besozzi le llegó a la cabeza al delantero Allan Wlk, cuyo remate salió alto y centralizado, despejado por el arquero rival.

A los 30 minutos, Losada no pudo quedarse con un córner que salió a cortar y dejó la pelota picando en el área propia para el disparo del juvenil Juan Policella, que dio en el poste izquierdo, cruzó toda la línea y se fue desviado.

Ya en la segunda parte, a los cinco minutos, el propio Policella recibió sobre la frontal del área, eludió a un rival saliendo para la pierna zurda y cruzó un remate a media altura, que no fue complicación para Losada.

A partir de los ocho minutos del segundo tiempo se vio lo mejor de Lanús, mediante una asistencia del talentoso Marcelino Moreno para Besozzi, que cruzó un zurdazo bajo y ancho desde adentro del área.

El primer gol de la tarde en el Sur del conurbano bonaerense llegó a los 13 minutos, con un desborde por derecha y centro atrás de Besozzi para Marcich, que cargó contra el área y empujó la pelota al gol.

Luego de un remate con el que el volante Agustín Medina no pudo superar a Marchiori desde afuera del área, Lanús volvió a llegar con claridad a los 42 minutos, en un contraataque individual del volante Agustín Cardozo, cuyo derechazo cruzado volvió a exigir a Tomás Marchiori, de buena estirada sobre su palo derecho.

En el cuarto minuto de descuento, el volante Ramiro Carrera definió desde afuera del área con un tiro rasante, que dio en el poste izquierdo del arquero velezano y pegó en su propia espalda antes de cruzar la línea, sentenciando el resultado sobre el final y permitiéndole a Lanús seguir soñando con el Torneo Clausura y el acceso a las copas internacionales del año que viene.